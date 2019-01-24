坚称看过堂姐与纳吉原版合照．布玛：照片确实存在 蒙古女郎阿旦都雅的堂妹布玛声称，阿旦都雅的私家侦探洪尚明（译音）曾告诉她，在阿旦都雅手上看过同样照片。

阿旦都雅父亲沙里布（左起）与堂妹布玛抵达法庭。（图：星洲日报）

（沙亚南24日讯）蒙古女郎阿旦都雅的堂妹布玛坚称，她曾看过堂姐同政治分析员阿都拉萨巴京达与时任副首相拿督斯里纳吉，于2005年在巴黎旅行的原版合照，堂姐坐在旁边，3人在镜头前笑得很灿烂。

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她声称，阿旦都雅的私家侦探洪尚明（译音）曾告诉她，在阿旦都雅手上看过同样照片。

她今日在阿旦都雅家属起诉大马政府等4造索取1亿令吉案续审，在诉辩双方律师交叉盘问时坚持，这张3人合照确实存在，因为阿旦都雅2005年从巴黎旅行回国后，她在堂姐家看过百多张阿旦都雅欧洲旅游的照片，包括提及的3人合照。

她在回答第三答辩人阿都拉萨巴京达代表律师曼吉星的盘问时坦言，尽管她与堂姐交情很熟络，但在看照片时，并没要求送她一张留念，堂姐也没主动送她照片。

整理堂姐遗物找不到照片

布玛表示，在阿旦都雅去世后，她整理堂姐遗物，包括堂姐留下在马来西亚酒店的两个手提包时，都找不到照片，所以原版照片无法呈堂供证。

她表示，辩方律师向她展示坊间广传有关纳吉、阿都拉萨和阿旦都雅的合成照是假照片，更是她一生中见过最烂的合成照。

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她坚持合成照中的两人，就是她看过原版照中的纳吉与阿都拉萨，但合成照中的女子，肯定不是阿旦都雅。

曼吉星说，她在证供中提到，曾询问堂姐照片中的两名男人是谁，显示布玛不认识阿都拉萨，更推论“3人合照”是布玛捏造的谎言。

否认虚构说法来欺骗法庭

布玛否认她虚构该合照的说法来欺骗法庭，并辩称，她问堂姐“他们是谁”的证供是口误。

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她声称，她于2004年至2005年之间，曾陪同阿旦都雅和阿都拉萨在香港、上海和新加坡同游5天，因此100%能认得阿都拉萨，她只是不认识纳吉。

她在接受代表大马政府的高级联邦律师嘉斯米盘问时强调，她记得说过的每一句话，但也许只有一道口误。

她说，堂姐给她看的欧洲旅游照中，他们去了欧洲好多地方和旅游景点，有购物中心及博物馆等，还有和法拉利跑车合照。