警方鼓励民众使用·注册VSP联手抗罪案 （山打根24日讯）山打根警区预防犯罪及社区治安组主任拉丁哈兹仁指出，根区去年多达996人注册成为智能手机志愿巡逻手机应用程式（VSP）使用者，位列州内第3名。

山打根警区预防犯罪及社区治安组主任拉丁哈兹仁（坐者左三）及多名市议员合影。

（山打根24日讯）山打根警区预防犯罪及社区治安组主任拉丁哈兹仁指出，根区去年多达996人注册成为智能手机志愿巡逻手机应用程式（VSP）使用者，位列州内第3名。

广告

他说，截至21日为止，根警方已透过VSP接获多达53则投诉及罪案情报。

沙66975用户

“全国目前有112万6590人登记成为VSP使用者，沙巴州以6万6975名使用者人数，位列全国第11名，其中2万3264人是‘警察之友’。”

拉丁哈兹仁今早在警区总部的会议室，透过展示幻灯片向到访的市议会公共设施小组成员介绍VSP相关资讯，包括该程式的用途、下载方式及好处。

他表示，民众可透过VSP向警方提供与罪案有关的情报，有关民众的身份将保密，警方绝不会对外公开。除提交信息外，民众也可透过VPS向警方提供图片、视频及手机卫星定位导航位置（GPS），助警方打击罪案。

紧急案件不宜用VSP

广告

拉丁强调，若一些需要警方立即采取行动的罪案，如盗窃，他则不鼓励民众透过VSP提供情报，而应立即报警处理。因警方在接获VSP线报后，必须先过滤信息，获取进一步情报及资料后才展开行动。

他说，民众应确保向警方提供的信息完整且明确，同时再三叮咛民众切勿滥用VSP陷害他人。

民众可透过手机应用程式商店（App store/Google Play）下载VSP，有需要时向警方提供情报，如毒品案、交通违法行为，或任何需要警方跟进的投诉。