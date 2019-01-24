金正男遭毒杀案．茜蒂艾莎上诉受理．7证人口供须呈辩方 由拿督乌米卡敦为首的上诉庭三司批准本案印尼籍被告茜蒂艾莎（26岁）的上诉，同时也批准控方要求暂缓这项裁决，以向联邦法院提出上诉。

（布城24日讯）朝鲜领导人金正恩的兄长金正男遭毒杀一案，上诉庭今日批准辩方上诉，谕令控方须提供本案7名辩方证人的口供副本予辩方。

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由拿督乌米卡敦为首的上诉庭三司批准本案印尼籍被告茜蒂艾莎（26岁）的上诉，同时也批准控方要求暂缓这项裁决，以向联邦法院提出上诉。

允控方申请准令及上诉

乌米卡敦询问控方何时可将文件交给辩方时，主控官杜苏基副检察司表示，他们将在两周内提交，并申请暂缓今日的裁决，以让他们向联邦法院申请准令及上诉。

杜苏基也要求暂缓沙亚南高庭于本月28日的审讯，直到联邦法院作出裁决，而乌米卡敦则指示控方向高庭法官提出相关申请。

另两司是拿督哈敏达星及拿督罗扎丽亚。

茜蒂艾莎的代表律师魏顺成在陈词时说，证人口供是公开文件，不属于享有特权的文件。“控方必须向辩方提供证人供词，以让我们的当事人获得公平的审讯。”

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杜苏基则表示有关文件具有特权，控方担心若把文件提供辩方，证人和证据可能会被篡改。

“例如，可影响国家安全和司法利益的资料，被告可利用这些资料来诋毁警方及司法行政。控方坚持不提供证人口供，因为这是一项公共政策。”

控方忧证人证据被篡改

哈敏达星说，辩方获得公平审讯也是一项政策，并指他本身是一名审案法官时，他会指示控方在结案后，向辩方提供证人供词。

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沙亚南高庭于去年12月18日，驳回辩方要求获得7名证人口供书副本的申请。

这7名证人是负责在大马载送金正男的司机阿末弗亚、案发当天载送金正男到吉隆坡第二国际机场的私人司机林承甘（译音）、金正男好友吉富町、安邦Flamingo酒店N i n g o S p a职员黄伟鸿（译音）、茜蒂艾莎在安邦Flamingo酒店室友戴丝梅丽欣达及莱莎琳达，以及朝鲜籍嫌犯李志佑（詹姆斯）及茜蒂艾莎的介绍人卡马鲁丁。

高庭于去年8月16日宣判茜蒂艾莎及越南籍女子段氏香谋杀表面罪名成立，须出庭自辩。