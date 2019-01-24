林吉祥：政治化反废死课题．马华要“借尸还魂” 行动党资深领袖林吉祥指出，马华和马青政治化反废死的课题，目的只是要“借尸还魂”。

行动党众领袖展示马诺佳兰（前排右二）的竞选宣言。前排左一起是魏子森、黄渼沄、张玉刚、林吉祥；右一为梁金福。（图：星洲日报）

（金马仑24日讯）行动党资深领袖林吉祥指出，马华和马青政治化反废死的课题，目的只是要“借尸还魂”。

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林吉祥今天再在行动党众领袖的陪同下，走访甘榜拉惹及碧兰璋巴刹一带向当地选民贺岁，惟一连两天皆被马青团员参与的反废死联盟要求对反废死表明立场。

林吉祥说，行动党尊重签署反废死运动，任何人都能就此课题给予意见，这也是新马来西亚应有的景象，所以任何非政府组织若不赞同废死的建议，要向民众获得意见和支持，该党都会给予尊重。

他说，马青连续两天都做出相同的举止，其目的很明显是要政治化此课题，以让他们成功借尸还魂，而看在眼里的金马仑选民和大马人民相信都会非常抗拒这种做法。

他今早在丹那拉打召开新闻发布会时说，希盟曾在竞选宣言中列明探讨废除所有法令内的强制性死刑。至于政府会否再迈进一步完全废死，非政府组织都有权就此课题发声。

不容政治化反废死运动

他认为，带出一个团队声音的签署反废死运动应继续进行，行动党也尊重这项运动，但不能容许对方政治化此运动。

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询及前首相拿督斯里纳吉揶揄林吉祥可向希盟政府自荐委任为“纳吉事务部长”之事，林吉祥笑言，这称号至少比纳吉的“抽水王”标签好很多。

针对伊青团长莫哈末卡里尔昨晚在讲座指金马仑国席补选国阵候选人乃经过伊党的同意，林吉祥表示，这显示其他国阵成员党如马华和国大党已不重要，且任由巫统及伊党联盟，使用肮脏的手段以获得支持。

他说，巫统和伊党去到不同的场合就发表不同的言论，如去到马来甘榜就向选民说行动党对马来人造成威胁，去到华人新村就说有关华人的权限等，不断地采用“双面手段”玩弄种族课题，以达成目的。

对此，他呼吁所有通过社交媒体获得讯息的民众，在消化任何信息前都要慎重过滤这些假消息，以避免被误导。

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出席新闻发布会者包括行动党妇女组总秘书黄渼沄、丹那拉打州议员张玉刚、彭加兰哥打州议员魏子森、行动党彭亨州主席梁金福、希盟候选人马诺佳兰。

“不认同巫统又助选”

张玉刚：马华立场何在？

张玉刚指出，马华当初声明不认同巫统所走的路线，也不认同巫统与伊党合作，惟在此次金马仑国席补选中开设了10多间行动室，试问马华的立场何在？

他说，巫统和伊党近日来不断在炒作各种宗教议题，以及各种污蔑候选人和行动党的言论，把族群和种族的议题玩弄到淋漓尽致，但与此同时，马华全力以赴帮巫统助选，令人不解马华到底是在做什么，马华是否认同巫统和伊党这套走族群的路线。