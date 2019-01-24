“别再诬衊我”．马诺佳兰盼执法单位采行动还公道 金马仑国席补选希盟候选人马诺佳兰说，近日来他不断遭到别有居心者诬蔑，他要求对方马上停止一切有损其名誉的言论，并希望执法单位采取行动，还他公道。

（金马仑24日讯）金马仑国席补选希盟候选人马诺佳兰说，近日来他不断遭到别有居心者诬蔑，他要求对方马上停止一切有损其名誉的言论，并希望执法单位采取行动，还他公道。

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他说，除了日前在日莱不断传出对他不利的诬蔑性言论，社交媒体也流传侮辱他的海报图片，指他“谋杀已故消拯员阿迪”及“行动党印度”等不实的言论。

“这种做法其实已抵触选举法令第9条文，即利用宗教来侮辱及诬蔑候选人或任何人士。”

他今天随同一众行动党领袖走访碧兰璋早市后在新闻发布会上要求这些污蔑他的人马上停止这种行为，同时要求执法单位采取行动，展开调查并阻止这类事件再度发生，因为各方都已承诺会让此次的补选干净地进行。他也要求选举委员会采取公平的行动。

竞选宣言着重可持续性发展

此外，马诺佳兰表示，希盟于今天推出他在金马仑补选的竞选宣言，并着重于可持续性发展，同时关注丹那拉打及日莱面对的问题。

他也希望国阵候选人南利莫哈末诺能对他被诬蔑的事情表达立场，且现在国阵的声明皆由彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪发出，候选人却不曾发出任何声明，所以竞选的人到底是谁？

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在场者包括行动党资深领袖林吉祥、彭亨州主席梁金福。