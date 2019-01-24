林吉祥团队贺年再遇反废死联盟．延续“战火”出现“爆粗” 昨早在拜票时擦出火花，互相以“恭喜发财”与“反对废死”叫嚣的行动党林吉祥贺年团队，与马青团员参与的反废死联盟团队今早延续了“战火”，更出现了“爆粗”的粗俗言语，包括“这里很臭”及“我支持，但是我不想给马华狗”！

张玉刚（右）受到郭大雄（左）要求针对反废死课题表态时回应说：“我支持，但是我不想给马华狗。”（图：星洲日报）

（金马仑24日讯）昨早在拜票时擦出火花，互相以“恭喜发财”与“反对废死”叫嚣的行动党林吉祥贺年团队，与马青团员参与的反废死联盟团队今早延续了“战火”，更出现了“爆粗”的粗俗言语，包括“这里很臭”及“我支持，但是我不想给马华狗”！

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张玉刚指“这里很臭”

今早的“战火”是搬到了金马仑国会选区内的碧兰璋巴刹，行动党丹那拉打州议员张玉刚受到反废死联盟团队的团员郭大雄靠拢，当众询问有关他对反废死政策的立场时，先说：“这里很臭”，接着再说：“我支持，但我不想给马华狗”。

张玉刚事后在现场受记者询问是不是有说过“这里很臭”的言论，以及这句话的意思时，他以今天是贺岁拜票的活动为由，拒绝回应。

当时做出询问的中文报记者再三跟张玉刚确认他的意思，是不是表示不愿回应这课题时，后者依旧是以“不回应”来回答。

本报记者在这场活动后把在现场录制到有关他用：“我支持，但是我不想给马华狗”的片段，通过手机WhatsApp传了给张玉刚，要求他给予回应，到截稿为止，还没有接获对方回应。

郭大雄遗憾不礼貌回应

“行动党议员逃避什么？”

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针对张玉刚以“这里很臭”做为回应的行为，也是马华英迪拉哥达区会主席的郭大雄受访时说：“我不清楚他说这里很臭的意思，可能他是说这里的巴刹很臭，但我知道这巴刹是属于他的选区。”

他表示，对张玉刚今早的表现感到失望，也对其说出不礼貌的话感到遗憾。

“我不明白，行动党的国州议员及领袖到底怕什么，逃避什么？废死本来就是一个公民课题，又不是政治课题，即使他们是以个人身份来表态支持或不支持也是可以的啊！”

郭大雄说，他呼吁金马仑补选的希盟候选人马诺佳兰也要尽快针对支持或不支持废死做出表态，好让金马仑选民知道他们将要选出的候选人的立场，是不是与他们一致。

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播音器、“大声公”、醒狮队……

两队带备“工具”喧闹应对

另一方面，在今早的林吉祥贺岁拜票团队与马青团员参与的反废死联盟团队再次的“狭路相逢”，虽然没有出现昨早的“你走我赶”、互相叫嚣的火爆场面，但双方人马吸取了昨早的实战经验，带备了“工具”，包括播音器、“大声公”喇叭、醒狮队敲锣打鼓等，让今早的碧兰璋巴刹出现了热闹情景。

记者在场所见，早上7时许就到巴刹摆好位，等候行动党团队前来的反废死联盟成员，一看到以林吉祥、马诺佳兰及员张玉刚等数十人在双头醒狮的开路下步入巴刹时，就开大了音响，用麦克风高喊YB林吉祥及随同的国州议员，要求回应是否支持反废死，以及要求上前签名支持反废死。

林吉祥的团队则不予回应，直接在双头醒狮开路，还有鼓击声及用“大声公”喇叭向居民贺年的喧闹声相伴下步入碧兰璋巴刹，向所有档口的小贩及居民贺年。