星洲邀你传承文化·华服新LOOK送现金 （亚庇24日讯）为了推广中华文化，以及展现传统服装艺术的美感，沙巴星洲日报举办“爱华文”系列之“华服新LOOK”活动，邀请读者参与，展示最美丽的中华民族服装，同时有机会赢取丰富的现金奖。

路阳区州议员冯晋哲（中）大力支持沙巴星洲日报举办的“华服新LOOK”活动，其州议员社区中心也参与联办。左为星洲日报沙巴区经理张碧玉；右为联办单位青运山打根支会主席李世彬。

（亚庇24日讯）为了推广中华文化，以及展现传统服装艺术的美感，沙巴星洲日报举办“爱华文”系列之“华服新LOOK”活动，邀请读者参与，展示最美丽的中华民族服装，同时有机会赢取丰富的现金奖。

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这项活动由路阳区州议员社区中心及青运山打根支会联办，旨在沙巴不同地区掀起“穿华服”的热潮。

星洲日报沙巴区经理张碧玉表示，马来西亚是个多元民族的国家，各族都有本身的传统服饰文化。当中，友族同胞经常穿上本身的传统民族服装，反观华族，即使在传统佳节（如春节等），也喜欢穿西式服装，鲜少穿传统服装或中式时装。

她表示，大马华裔应该在适当的时候多穿中华民族服装，包括传统服装，以及含有中式设计元素的时装，展现中华文化的特色和美感。因此，沙巴星洲日报趁春节来临之际，举办“华服新LOOK”活动。

穿华服拍照上传脸书或IG

张碧玉指出，有兴趣的读者可从即日起至2月14日（农历正月初十）期间，身穿中华传统服装，不管是汉服、旗袍、男女唐装或中式“潮服”皆可，拍下照片，上传至本身的脸书（FB）或者Instagram（IG）个人专页，并写下创意留言即可。

她说，参加者须将脸书或Instagram个人专页设定为“公开”，并在帖子上标志#华服新LOOK以及#sabahsinchew。最有创意及展现春节气氛的15名参加者的照片将于元宵节（2月19日）刊登在《星洲日报》，和广大读者分享。

15最佳Look送现金奖

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张碧玉说，为了奖励读者的参与，他们将有机会赢取丰富的现金奖。15名最“亮眼”的参与者将获得青睐，首3名得主将依序获得现金奖300令吉、200令吉和100令吉；12名优胜奖得主各可赢得50令吉。

欲了解详情者可致电星洲日报亚庇区办事处（088-393222）查询。



冯晋哲：须考量民众审美观

推广穿华服 忌闭门造车

路阳区州议员冯晋哲大力支持沙巴星洲日报举办的“爱华文”系列之“华服新LOOK”活动，与星洲日报一起推广中华文化。

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冯晋哲今日受访时强调，中华民族服装须海纳百川，包容“大中华”文化元素，才能发扬光大。

他表示，传统服装必须具备美观与舒适度，才能与时并进；若它在推广过程中无视民众的审美观，就会变成闭门造车，与时代及环境充满违和感，无法吸引民众参与。

耽溺传统沦沙文主义

冯晋哲表示，若有人只热衷于推广某一个“年代”的复古服装，并排斥具有非汉族文化元素的服装，如受满族文化影响的唐装或旗袍等，就会产生过多民族优越感，甚至沙文主义。

他举例，日本的传统和服经过改良后，深受现代日本女性喜爱，中华传统服装文化推动者可以参考。

他笑言本身喜欢民国时期的中山装，因为中山装可充作正式的套装。

年轻新人也爱传统礼服

冯晋哲对中华民族服装的推广秉持乐观的看法，并认为这会越来越普及，这可以从越来越多年轻人结婚时选择穿传统礼服看得出来。

他表示支持各种中华民族服装的推广活动，包括沙巴星洲日报举办的“华服新LOOK”活动，让民众对中华文化有更深层的认识。

“中华民族服装的推广方面还有很多事情可以做，让我们使传统服装重新热起来吧！”

