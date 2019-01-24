沙希淡控非礼少女案．控方提前呈调查报告．辩方215前须呈答辩书 沙希淡本月初因格林巴利综合症恶化，在过堂日（9日）的2天前出现麻痹症状留院而缺庭。他今早在辩护律师达丽雅罗海娜、祖希尔及儿子阿米尔莎菲克等人陪同上庭。

沙希淡（中）避开媒体，退庭后瞬即上车离开。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央24日讯）原定下个月过堂的前首相署部长拿督斯里沙希淡被控非礼少女案改期，控方提前至今天提呈调查报告及相关文件，加央地方法庭法官爱努儿莎琳谕令辩方也提前至2月15日提呈答辩书。

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沙希淡本月初因格林巴利综合症恶化，在过堂日（9日）的2天前出现麻痹症状留院而缺庭。他今早在辩护律师达丽雅罗海娜、祖希尔及儿子阿米尔莎菲克等人陪同上庭。

沙希淡避开媒体，退庭后即上车离开，阿米尔莎菲克告诉媒体其父亲赶搭飞机。达丽雅罗海娜补充，辩方已收到副检察司莫哈末诺丁所提呈的报告。

另一方面，受害者代表律师莫哈末哈菲兹再次向爱努儿莎琳提出受害者家属希望撤销此案的要求，惟莫哈末诺丁反对。

沙希淡于去年11月18日被控于今年10月20日晚上11时30分，在停在端姑赛布特拉体育馆的路旁的轿车内，抚摸15岁少女的手臂及肩膀，因此触犯2017年儿童性侵罪案法令第14（a）条文。

在此条文下罪成，被告可面对不超过20年监禁，也可另加鞭刑。

当时，法官佐哈里批准他由2人即儿子阿米尔莎菲克及女婿莫哈末洛曼，以2万5000令吉保外候审。