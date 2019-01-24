控虚报申领3万．罗志兴否认有罪获准保外 现年41岁的罗志兴，共面对两项控状，第一项控状指控他在2015年6月8日在瓜冷土地局，作为时任雪州N52直落拿督区州议员，有欺骗意图呈上文件，以申领1万3380令吉拨款作为教师节活动基金，不过呈上的文件并不属实，且有关活动也没举行。

罗志兴（右）在反贪会官员的押送下抵达沙亚南地庭。（图：星洲日报）

（沙亚南24日讯）前行动党直落拿督区州议员罗志兴，涉嫌在任期间虚报申领逾3万令吉款项，今日被带到沙亚南地庭面控，惟他否认有罪，地庭允准他由一人以4万令吉保释外出，同时需交出国际护照代为保管，并择定此案于2月25日过堂。

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现年41岁的罗志兴，共面对两项控状，第一项控状指控他在2015年6月8日在瓜冷土地局，作为时任雪州N52直落拿督区州议员，有欺骗意图呈上文件，以申领1万3380令吉拨款作为教师节活动基金，不过呈上的文件并不属实，且有关活动也没举行。

第二项罪状则指控罗志兴在2015年9月23日，作为时任N52直落拿督区州议员（如今改为万津区），有欺骗意图呈上文件，以申领2万令吉拨款作为中秋节活动基金，不过呈上的文件是不属实，且有关活动也没举行。

2亲友作担保人

面对这两项控状，罗志兴因此抵触2009年大马反贪污委员会法令第18条文（694条文），同时在第24条文下同读。

一旦罪成，可面对最高监禁20年、或罚款涉及金额的5倍或1万令吉，视何者为高。

罗志兴今早身穿浅绿色衬衫，黑西装裤及拖鞋，在反贪会官员的扣押下到地庭面控，心情似乎很平静，不时还脸带微笑，甚至还很“贴心”提醒官员脚步慢一点，好让媒体记者能捕抓好镜头，而且还提醒倒退拍照的摄记谨慎看路，以免绊倒。

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据悉，现场有两名亲友陪同出庭，同时作为担保人。

主控官：不应让被告保释

大马反贪会主控官莫哈末苏菲安副检察司表示，在反贪会的立场，这起案件不应该让被告保释外出，不过地庭若允准保外，每项控状应以5万令吉，即总额10万令吉保外。

不过，被告辩护律师黄启斌则表示，当事人于昨日被捕时有咨询过反贪会官员，并了解到每项罪状保释金应1万令吉，所以当事人家属在时间仓促下才筹集2万令吉，如今主控官竟然调高保释金，对于当事人相当不公平。

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他说，罗志兴与太太育有3名孩子，都还在求学阶段，如今夫妇俩无固定收入，所以恳请地庭维持每项控状的保释金为1万令吉。

沙亚南地庭法官莫哈末沙比里听取双方陈词后，裁定罗志兴准许由一人每项控状2万令吉保外，同时交出护照予法庭，并择定此案于2月25日（周一）过堂。

【新闻背景：涉滥用公款被开除党籍】

罗志兴是于2013年第13届全国大选中首次上阵直落拿督州选区（如今已易为万津区），并顺利击败马华候选人当选为该区州议员。

不过，他却在2018年被举报涉嫌滥用公款，而行动党纪律委员会于去年5月就针对此事召开听证会，裁定罗志兴犯下“严重渎职”，一致决议开除罗志兴党籍。

尽管被开除党籍，罗志兴还是独立州议员，不过他过后就鲜少再出席选区场合或州议会。

罗志兴在第14届大选中并没有再上阵寻求蝉联，而他退隐政治后，直到日前才被反贪会逮捕，于昨日带到沙亚南地庭面控。