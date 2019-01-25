坐落谭公庙旁·百年榕树变身许愿树 （山打根24日讯）伊罗普拉区州议员张克骏指出，坐落在谭公圣祖庙旁的榕树，与该庙一样拥有超过100年历史，榕树下的拿督公更已历经数百年历史，至今仍屹立不倒。





坐落在谭公圣祖庙旁的榕树被改造成许愿树，也是根区首棵许愿树。

（山打根24日讯）伊罗普拉区州议员张克骏指出，坐落在谭公圣祖庙旁的榕树，与该庙一样拥有超过100年历史，榕树下的拿督公更已历经数百年历史，至今仍屹立不倒。

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他披露，该榕树于2000年以前只是一棵普通榕树，树下供奉的拿督公没有“居所”，在2015年12月18日才“新居入伙”。谭公圣祖庙理事或职员若要在庙里动土，首先要祭拜谭公神明，再到榕树下拜拿督公，以祈求动土工作顺利进行。

张克骏了解到榕树下供奉的拿督公神迹后，决定出资打造石碑，置放在榕树下，同时将榕树改造成许愿树，并在石碑刻上“拿督公榕树头，谭公爷庙许愿树”字眼。

他说，将榕树改为许愿树，是希望成为居民的信仰依靠，同时也欢迎各地信众与游客前来观光。这也是根区首棵许愿树。

张克骏今午为石碑主持揭幕致词时表示，他有意与沙巴旅游局合作，推广拥有百年历史的谭公圣祖庙。他也希望旅游局将上述许愿树纳为根区旅游景点之一，带动根区旅游业发展。