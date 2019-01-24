国大教授：马来人原住民仍支持．“金马仑补选国阵占优” 马来西亚国立大学教授法依沙认为，希盟在金马仑国席补选面对的是一场激战，因为这议席本就是国阵的，彭亨州政府也是国阵，而且马来和原住民选民也仍支持国阵。

（金马仑24日讯）马来西亚国立大学教授法依沙认为，希盟在金马仑国席补选面对的是一场激战，因为这议席本就是国阵的，彭亨州政府也是国阵，而且马来和原住民选民也仍支持国阵。

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他昨晚在金马仑主持我国选举史上首次候选人辩论后受询时说，第14届大选后的数场补选，多少反映出大选的成绩，他认为国阵在金马仑补选占有优势。

法依沙表示，国阵候选人没有参与这次辩论是候选人的不幸，因为他本有机会与在全国每个角落的金马仑选民沟通，而举办讲座出席者却只有区区50至100人。

辩论分2部份进行

就3名参与辩论的候选人针对辩题“金马仑需要怎样的改变”提出的论点，谁最有资格成为金马仑的国会议员的问题，他表示，这由金马仑选民去决定，他的角色只是主持人，以便候选人得以与选民沟通。

“最重要的不是结果，而是净选盟给了（候选人）平台和空间。”

他说，希盟候选人马诺佳兰、2名独立候选人黄承毅和沙烈胡丁论点焦点都放在发展，反而主办单位净选盟2.0则特别提起如原住民、金钱政治和干净公平选举等重要课题。

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他觉得，尽管从候选人就原住民课题所发表的谈话来看，大家还需要多加学习如何去解决原住民的课题，但整体来说情况是正面的，因所有候选人都提出了意见。

这场辩论分2部份进行，前部份获第一国营电视和私营卫视现场直播，后部份问答环节则通过网络转播。