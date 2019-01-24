冯伟衷死因初步调查· 被炮管困在炮车内碾压重伤 吴仕豪说，这是冯伟衷第七次回营受训，他曾多次对SSPH炮枪进行过维修，他在抵达纽西兰后，也在军训前上了复习课程。

新加坡三军总长王赐吉中将。（视频截图）

（新加坡24日讯）新加坡艺人冯伟衷在纽西兰军训死亡，武装部队初步调查结果显示，他是被移动的炮管困在炮车内部并碾压至重伤。陆军部队决定，即日起暂停所有高风险军训，武装部队也将全面降低军训密集度，把更多精力放到军训安全上。

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战备军人冯伟衷一等中士本月19日在纽西兰怀乌鲁（Waiouru）训练区军训时受了重伤，他在新加坡时间昨晚8时45分，在纽西兰怀卡托医院因伤势过重不治身亡。新加坡国防部已宣布将成立独立调查委员会，彻查事故发生的原因。

新加坡三军总长王赐吉中将今天率陆军总长吴仕豪少将、作战后勤支援指挥部司令陈君有上校、陆军军医长卢宏一上校，和人力司司长李忠伟召开记者会，交代初步调查结果。

吴仕豪少将说，冯伟衷当时正对155毫米榴弹炮车（Singapore Self-Propelled Howitzer，简称SSPH）进行维修，和他一同在SSPH炮车内的还有另一名军备技术员和SSPH炮枪军官。

为了给炮枪进行维修，他们必须把炮枪先从高位下降，在这过程中，炮车内部的炮枪后部会往后延伸。冯伟衷就是在这个时候被往后延伸的炮枪后部困在车后。他因为来不及逃脱而被严重碾压至重伤。目前还不清楚是否因为人为疏忽，误将炮枪降下。

吴仕豪说，这是冯伟衷第七次回营受训，他曾多次对SSPH炮枪进行过维修，他在抵达纽西兰后，也在军训前上了复习课程。

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吴仕豪说，这起安全事故后，陆军部队决定暂停所有军训，以给各单位充裕的时间来检讨军训安全步骤。

王赐吉中将表示，已要求全军在未来一两天内全面检讨并降低军训密集度，并把更多精力放在军训安全上。

他说：“降低军训密集度的措施将一直执行下去，直到所有安全措施都到位。我们要确保军人在军训时所执行的每一项活动，都是按照正确步骤执行的。”

“家长把孩子送来军训，我们的责任就是确保他们的安全。每一次发生安全事故，我们都会吸取教训，实施更严格的安全措施。我们从不推卸责任。在这过程中，我们有了一些进步，但是我们能做得更多、做的更好。”

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王赐吉也再次向冯伟衷的家属表示最深切的慰问，并说将为他们提供最大的支持和帮助。（联合早报）