罗斯玛：太阳能板工程索贿案．“控方图加快检控” 此案今日在高庭过堂，罗斯玛的代表律师拿督阿克峇丁表示，辩方需要时间检阅超过300页的文件，并指其当事人感觉控方匆忙并试图要加快检控工作。

（吉隆坡24日讯）前首相拿督斯里纳吉的夫人拿汀斯里罗斯玛认为，控方试图仓促及加速检控她涉嫌在砂州内陆学校太阳能板工程中索贿1亿8900万令吉的案件。

广告

此案今日在高庭过堂，罗斯玛的代表律师拿督阿克峇丁表示，辩方需要时间检阅超过300页的文件，并指其当事人感觉控方匆忙并试图要加快检控工作。

不过，主控官阿末阿克兰副检察司表示，这项申请只涉及移交此案到高庭审理，并不包括联合审讯的申请。

他说，比起地庭，高庭拥有更大的权限，并指如果案件从高庭开始审讯，就可以上诉至联邦法院。

申请联审涉贪洗黑钱案

他也说，控方将会提出申请，将罗斯玛涉及贪污及洗黑钱的案件联合审讯。

高庭法官柯林劳伦斯择订于3月15日，聆听控辩双方的陈词，以决定此案是否移交高庭审理。

广告

罗斯玛于去年11月5日被控两项贪污指控，她涉嫌在耗资12亿5000万令吉的砂拉越太阳能板的工程中受贿，这项在2016年启动的工程，至今没有让任何一所砂拉越内陆学校受惠。

罗斯玛也于去年10月4日，在地庭面对12项总额709万7750令吉的洗黑钱罪控，以及5项没有向内陆税收局呈报的指控，惟她否认有罪。