理性议政 偶有调侃·3候选人辩论四平八稳 金马仑国席补选希盟及独立人士候选人，首度参与电视直播辩论活动，面对着主持人及出席者抛出的种种问题，表现四平八稳，展现理性议政风范，过程虽没针锋相对，却偶有调侃场景，整体没冷场。

黄承毅（左起）、沙烈胡丁及马诺佳兰的辩论表现四平八稳，展现理性议政风范。（图：星洲日报）

（金马仑24日讯）金马仑国席补选希盟及独立人士候选人，首度参与电视直播辩论活动，面对着主持人及出席者抛出的种种问题，表现四平八稳，展现理性议政风范，过程虽没针锋相对，却偶有调侃场景，整体没冷场。

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独缺国阵候选人

净选盟2.0配合金马仑国席补选于昨晚在丹那拉打的一家酒店举行电视直播辩论活动，参与辩论者有希盟候选人马诺佳兰、独立人士黄承毅及沙烈胡丁，独缺国阵的原住民候选人南利莫哈末诺。

开启直播时，候选人以抽签方式依序作简短的自我介绍，接着每人于辩论及问答环节中，都在字里行间充份复述各自的竞选理念和宣言。原本早前声明不会留至问答环节的马诺佳兰，仍是回答数道现场观众的提问后，才离开及赶去政治座谈会。

可惜的是捧场选民不多，反倒是显得身负采访任务的新闻从业员人数可观。

也许是昨晚附近也有希盟明星领袖阵容为政治座谈会站台、伊斯党和巫统青年团领袖也出席国阵讲座，许多人被朝野的政治大咖吸引过去。

这场辩论会的主持人是马来西亚国立大学教授法依沙。

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马诺佳兰：习俗土地须维持原貌

原住民无须迁移

当主持人抛出联邦政府是否会对原住民土地事宜而起诉彭亨州政府时，马诺佳兰表示，他觉得联邦政府会起诉彭州政府，无论他胜选与否，他或许也会这么做，因为原住民的习俗土地必须维持原貌，而原住民本身也无须迁移其他地方。

主持人提及如何减少金钱政治问题尤其是在选举期间，马诺佳兰则复述金马仑补选原因。

针对临时地契农耕地课题，马诺佳兰重申土地事宜非百分百属州政府权限，不管怎样，为了金马仑人的利益，他愿意将分歧放一旁，与彭亨州政府合作。

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两名独立人士黄承毅和沙烈胡丁在回应政治学者黄进发的提问时，都表示支持司法改革，在国会上下议院和州议会实行原住民代表制。

此外，土生土长的独立人士黄承毅强调，他将着重于关注高原的农业计划，探讨将其推向“农业4.0”的发展。如果他败选，也将朝着这个目标奋斗。

黄承毅：关注永绩农业环境课题

当辩论活动迈入尾声时，马诺佳兰在总结时质疑缺席的国阵候选人南利莫哈末诺，隔空反问对方针对上述课题的立场，并强调若对方没有勇气，就不应该出来竞选。

“若他获选，他在国会内就上述的课题，又是表达怎样的立场呢？”

黄承毅则说，他会关注永绩农业及环境发展的课题。若他中选，他将会成为联邦政府及州政府之间的桥梁，以寻策解决当地的问题。

沙烈胡丁则承诺，若他获胜，他将会把人民的心声带入国会殿堂。