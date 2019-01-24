沙玛再也工业区 . 出口额46亿增43％ （古晋24日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，沙玛再也自由工业区于2018年的总出口额达46亿令吉，比前年同期的32亿令吉取得43％增长率。

砂首长阿邦佐哈里（左二）在牌匾上签名，象征为韩国日进集团电解铜箔厂主持开幕。左为砂副首长兼工业及企业发展部长阿旺登雅；右起为韩国日进集团主席许镇奎及前韩国总理金滉植。

（古晋24日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，沙玛再也自由工业区于2018年的总出口额达46亿令吉，比前年同期的32亿令吉取得43％增长率。

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制造1.18万就业机会



阿邦佐哈里说，沙玛再也自由工业区也制造1万1800个就业机会，多达98.9％的工作空缺由本地人填补，其中10％是工程师。这显示当地投资者致力招募本地人工作，让砂人民有机会直接参与世界级科技发展，吸取最新知识。



他表示，沙玛再也自由工业区的投资额已达到120亿令吉，当地所有投资者于2018年为雇员提供总额4亿6000万令吉薪金，为本地经济活动如饮食业、房产、交通及娱乐等带来直接效益。



沙玛再也意“共赢”



阿邦佐哈里今日下午在沙玛再也自由工业区为韩国日进（ILJIN）集团电解铜箔厂主持开幕礼时指出，沙玛再也“SamaJaya”在马来文中是“共赢”的意思，他希望该工业区的投资者能与砂拉越取得共赢，共同发展和取得利益。



他强调，砂拉越工业领域必须朝向智能制造、机械化生产及自动系统功能，以在充满挑战的环境保持竞争力。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）



