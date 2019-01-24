政府改革决心获挪威赞赏．倪可敏指国会将落实自主 国会下议院正副议长拿督莫哈末阿里夫及倪可敏在接到挪威政府邀请后，从今日起在该国进行3天行程紧凑的工作访问，我国代表团在抵达挪威国会时受到该国国会议长威廉逊以红地毯隆重欢迎，大马国旗也在挪威高高升起，在场陪同的包括挪威驻马大使罗瑟、挪威国会秘书长及下议院秘书拿督罗斯米。

我国国会代表团与挪威国会议长威廉逊（右三）合影。左起挪威驻马大使罗瑟、国会官员朱希尔米及议长阿里夫；右一起为国会秘书罗斯米和副议长倪可敏。（图：星洲日报）

（奥斯陆24日讯）北欧挪威政府对我国政府在去年改朝换代后落实一系列的改革措施与决心深表激赏，并希望与我国进一步扩大合作与发展。

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国会下议院正副议长拿督莫哈末阿里夫及倪可敏在接到挪威政府邀请后，从今日起在该国进行3天行程紧凑的工作访问，我国代表团在抵达挪威国会时受到该国国会议长威廉逊以红地毯隆重欢迎，大马国旗也在挪威高高升起，在场陪同的包括挪威驻马大使罗瑟、挪威国会秘书长及下议院秘书拿督罗斯米。

倪可敏在工作访问后向媒体发表声明指出，北欧挪威在两性平等、政府廉洁施政、培育人才、人均收入、环境保护方面等都是全球首屈一指的国家，挪威从首相、议长到大法官都由女性领导人出任，其国会设立的监察委员会（Ombudsmen Supervisory Committee）更有效监督政府部门的管理与工作，值得我国仿效与学习。

我国国会正副议院代表团在行程中除了访问挪威国会、也与挪威总稽查署、贸易工商渔业部、国会特别遴选委员会、国会监察机关、外交部副部长玛丽安等多个重要部门进行工作会谈，期间也获得挪威国会议长威廉逊及挪威副外长玛丽安以午餐招待，双方致力促进两国之间的友谊与合作发展。挪威也是我国第九大贸易伙伴。

倪可敏也是安顺国会议员，他表示，我国代表团在访问挪威后确定将会在国会落实重大改革，而最重要的就是在今年内完成通过新的国会服务法令，恢复国会自主权之余也让所有特委会能够有效操作，这将进一步维护国会威性、也体现新政府尊重国会民主制。