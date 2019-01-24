迎娶前妻保镖· 锺万学2月15再婚 另有报道指，锺万学与戴薇结婚后将改信伊斯兰，因为身为穆斯林的戴薇不能改教。

网传锺万学将迎娶的女警戴薇的照片。（图：网络照）

（印尼·雅加达24日讯）因亵渎伊斯兰教被判入狱的前雅加达华裔省长锺万学（Basuki TjahajaPurnama）周四出狱，他上周在出狱前的一封信中表示希望公众改称他的印尼全名简称“BTP”，别再用中文名“阿学”（Ahok）称呼他。

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锺万学据称将于2月15日再婚，迎娶前妻的女保镖。

印尼点滴新闻网报道，雅京特区地方议会议长帕拉斯迪奥上周五对媒体说：“没错，他打算2月15号结婚。”

帕拉斯迪奥是锺万学的好友。这位印尼斗争民主党（PDIP）政客也是2017年雅京省长选举锺万学-查罗特竞选团队主席。

锺万学据称将娶一名女警戴薇（Puput Nastiti Devi）为妻。戴薇是锺万学前妻林雪莉的保镖。她也曾在大都会警署重要物品保护局服役。据悉，她现在国家警察总署服役。

婚后将改信伊斯兰

另有报道指，锺万学与戴薇结婚后将改信伊斯兰，因为身为穆斯林的戴薇不能改教。

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锺万学是在服刑期间于2018年4月4日与林雪莉离婚。