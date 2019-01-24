迎娶前妻保镖· 锺万学2月15再婚
2019-01-24 20:17
迎娶前妻保镖· 锺万学2月15再婚
另有报道指，锺万学与戴薇结婚后将改信伊斯兰，因为身为穆斯林的戴薇不能改教。
（印尼·雅加达24日讯）因亵渎伊斯兰教被判入狱的前雅加达华裔省长锺万学（Basuki TjahajaPurnama）周四出狱，他上周在出狱前的一封信中表示希望公众改称他的印尼全名简称“BTP”，别再用中文名“阿学”（Ahok）称呼他。
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锺万学据称将于2月15日再婚，迎娶前妻的女保镖。
印尼点滴新闻网报道，雅京特区地方议会议长帕拉斯迪奥上周五对媒体说：“没错，他打算2月15号结婚。”
帕拉斯迪奥是锺万学的好友。这位印尼斗争民主党（PDIP）政客也是2017年雅京省长选举锺万学-查罗特竞选团队主席。
锺万学据称将娶一名女警戴薇（Puput Nastiti Devi）为妻。戴薇是锺万学前妻林雪莉的保镖。她也曾在大都会警署重要物品保护局服役。据悉，她现在国家警察总署服役。
婚后将改信伊斯兰
另有报道指，锺万学与戴薇结婚后将改信伊斯兰，因为身为穆斯林的戴薇不能改教。
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锺万学是在服刑期间于2018年4月4日与林雪莉离婚。
文章来源：星洲日报／国际·2019.01.24
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