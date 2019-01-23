陈蝶 ‧ 快不快乐一念间——阅读《越老越快乐？》 执着等于放不下，放不下等于不肯随缘，不肯随缘等于不愿意顺其自然！而如果这些源头不是源于他们自己，而是来自他们自身以外的人类或事物，那么，这些不明智的不乐者，咱们要如何劝喻呢？

爱薇姐不久前出版了一本立意轻松面对老年生活，且销量不错的散文集《越老越快乐？》。作为一个已经享受各种乐龄优惠退休老人的自己，情况其实真是“不无惊吓”4个字！因为要做的事尚未完成，已经来到黄昏夕阳的璀璨霞光……如果标准的60岁是老年的开始，自己已经进入老人国快5年了，如果生理功能可以用仪器测试出来，我愿意相信医生从仪器里拿给我的数字，45岁。而至今尚未有任何能够测试出人类心理年龄的仪器给发明出来，一般显示智商或情绪管理的数值都是仰赖回答问题而得出的，而自己心境经常都在波动的上下，时而昂然悠觉三十多，时而颓然面临85！到底我该多少岁，不是源自我的心，却是四面八方来自自我的业造折射呵。

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爱薇姐与我同属一个生肖，比我大上一轮，她的活力，如组团远行，组稿出版，全球联络朋友，不是我所能攀比，她在这本著作里面的达观，热情与期待，更非我所能企及，我们分明是同一个星座的！坚韧精神怕你咋地如此硬朗飒爽的作风，是她的真情，却是我的假象。她目标明确，直达杆的，而且已经收割。我却还在咀嚼那些负面的东西，如仔细追看逐渐频繁发生在日本的孤独死记录，如经历暮年时曾经的好友不相往来，如人家看到美丽物质自己只看到灰尘一片……

还敢不快乐吗？

在朋友圈转发养生保健之道，教人如何处世，热烈要你看视频是现代老年人的专利了，还好爱薇姐与我之间从没有这个分享，给我多一点时间吧，我更感激你。我们理解大家时间无多，平时也不常相问。何况关于快不快乐这个事，不在语言中。

爱薇姐在书名上用了问号，《越老越快乐？》，无疑，它不是一个绝对的陈述句型，反而是一个疑问句或设问句，证明老和快乐之间没有等号！有没有发现，可接触到的文字，短讯，广播，或短片里，那些充满激励与慰藉的句子或声音，都劝告大家必须拥抱正能量，而且把门槛降到最低：你听到一声鸟啼，看到一次花开，感受一次日出，又因为得到亲朋好友的关爱，帮助与温暖，就该感恩天地的赐予，从而快乐起来！

对的，快乐就这么简单，活到一定年岁，得到的配额好像也不少，还敢不快乐吗？年轻时朋友在信末总会加一句：你要快乐！关键在于，就是有人不快乐，呵呵，这就是无法满足于衣食无忧兼且健康平安以外的欲望了，这是执着的缘故！执着等于放不下，放不下等于不肯随缘，不肯随缘等于不愿意顺其自然！而如果这些源头不是源于他们自己，而是来自他们自身以外的人类或事物，那么，这些不明智的不乐者，咱们要如何劝喻呢？

答案这里无需赘述了，毕竟，爱薇姐著作书名虽然是一句设问，但是里面可说找不到什么理由去支持不快乐的老年论述呢！