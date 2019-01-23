阿良 ‧ 睹粉思人 与朋友谈起时，也有人提起以前去印度人的理发店时，印度叔叔也会帮我们擦点雪山牌爽身粉，而店的招牌下玻璃窗处，总也是摆满了雪山牌爽身粉的罐子，当作摆设，也是好看，或许也可证明店家生意好。

日前在小商店看到，雪山牌爽身粉（冰上假期爽身粉）还在卖，十分欣慰，只差没买一罐回家玩。

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它确实勾起我的许多儿时回忆。

记得在资源贫乏（跟现在相比）的时代，这罐东西可谓居家必备的“凉粉”，撒些在身上可让人感觉清凉舒爽，而它可是祖母十分珍惜的东西，孙儿们不能随便拿来玩的。

怎样玩？不断撒出来，“顾名思义”就是雪山下雪了。撒满在洋灰地上，地上就滑滑的，孙儿们可以滑雪了，在村屋从客厅一路滑行，途经厨房去到厕所外，总是玩得个不亦乐乎。

雪山牌之名，难道就此而来？

一大班孩子躲在房里滑雪，也可以嘻嘻哈哈玩个半天，但喧闹起来就会露馅，结果家长给予一顿热辣的“炒粿条”（鞭打），总是免不了的。

但那不会影响我们的雅兴，而且那时“炒粿条”对顽皮的小孩来说不算什么，最多是掉几滴热泪和让邻居听到几声呱呱叫而已。

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把粉涂在脸上，可以装鬼吓人。

有时玩粉太多，会被祖母发现（其实怎么会不被发现呢？小孩时太天真了），挨一顿骂总免不了，但慈祥的祖母不会打我们，慈母才会，然后这罐爽身粉就会消失几天，而有几次的经验后，孙儿们都知道是藏在衣柜里了。

其实，我小时候也用过不少的爽身粉，尤其是被祖母撒在重要部位。

后来学人家史诺卡（打桌球），球桌上也会有一瓶雪山牌爽身粉，但有时吝啬的老板也会藏起来，跟他讨粉，他才在小几上倒出一点点给顾客用。

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与朋友谈起时，也有人提起以前去印度人的理发店时，印度叔叔也会帮我们擦点雪山牌爽身粉，而店的招牌下玻璃窗处，总也是摆满了雪山牌爽身粉的罐子，当作摆设，也是好看，或许也可证明店家生意好。

好友TKM说，雪山牌以前是家家必备的，而到现在还有很多印度理发店用着。小印度有一间“头毛店”，就仍在店前排满粉罐当生招牌；那个年代这牌子不错又便宜，还有另一个热门牌子是庄生与庄生。以前大家消费能力没那么高，价廉物美的牌子总是较多人买的。其实也有名牌，但只有少数人买得起。

祖母不在之后，家里也不买这东西了，只是有时候在商店里看到它，就会睹粉思人，所以有了这篇文章，与大家分享。

（注：爽身粉是已知最软的矿物“滑石”磨出来的）