沙拉胡丁：不同也不敌视．公仆拥政治倾向自由 沙拉胡丁昨晚出席农业销售局（FAMA）在波德申农业销售局培训学院，主办的2018年关键绩效指标（KPI）及年度表现大会后，在新闻发布会上，这样指出。

沙拉胡丁（右二）为农业销售局主办的2018年关键绩效指标及年度表现大会主持开幕仪式；左一起为农业发展局总监拿督阿末依斯哈及主席依斯哈依斯迈。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申24日讯）农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁认为，每个公务员都有不同的政治倾向，即使公务员的政治倾向是其他政党，他也不会敌视对方，毕竟这是大家的权利。

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反对党获公平报道

他强调，这也是新政府所要传达的新政治自由，让每个人都有自己的选择自由，特别是在这次的金马仑国席补选上，即使是反对党，也得到新闻媒体公平地报道，这在以往是不曾发生的。

沙拉胡丁昨晚出席农业销售局（FAMA）在波德申农业销售局培训学院，主办的2018年关键绩效指标（KPI）及年度表现大会后，在新闻发布会上，这样指出。

他也提到，任何涉及贪污及滥权的公务员，他绝不会姑息及妥协。

他认为，若一个部门没有这种问题存在，它就能够更透明化的运作，获得良好的管理，而且，如果有关部门在一年内都没有这些问题出现，也就证明该部门是成功的部门。

但是，他强调，一旦他们发现有类似的问题发生，有关当局绝不会妥协，涉案者也将面临法律诉讼。

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因此，他促请履行职责的公务员努力工作，一旦他们成功完成任务，不仅可获得奖励，也能获得晋升。

他也认为，该部门必须探讨如何提高生产力，以协助我国的企业家，让更多创意产品推销到国外，增加家庭的收入。