【90周年征文——寻找90年来依旧坚定的身影】谭间英 ‧ 恩情难了 日出依时，日落依旧，星洲日报90年矗立于世依然坚定强稳！躲在角落读报的少年，如今已至垂暮之年，依然阅读着《星洲日报》。

与星洲日报结缘52载，那时我才14岁，面临失学、失落、彷徨的年代，困于没落的穷乡，赖以割胶为生。每天下午，躲在村里那唯一杂货兼咖啡店里的角落，贪婪地阅读着店主定购的《星洲日报》，解我心中苦闷。

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对于故乡有深深的情怀，那伴我成长以及伴我走过数十年风雨路的《星洲日报》此情义又该有多长？

当我累积了一些学识，就开始学写文章投寄给星洲日报副刊，这可浪费了编辑们不少的时间与精神去处理它们，如今颇感内疚！

又有那么一天，有一位女士在我工作的烧包城里买脆皮烧包，她告诉我要买给星洲日报的编辑们吃，“每盒2粒。”我告诉她2粒我们不装盒子，放入袋子行吗？她行色匆匆地回答：可以。

我顺口提起数位编辑的名字，她说：对啊！我就是要拿去给他们吃呀。当她提着数十粒烧包离去后，我才懊悔顿足：糟啦！数十粒脆皮烧包挤入一个袋，回到报馆也许都碎了！应该是慰劳默默耕耘的编辑人员，却因我一时大意而成了憾事，可下不为例！

日出依时，日落依旧，星洲日报90年矗立于世依然坚定强稳！躲在角落读报的少年，如今已至垂暮之年，依然阅读着《星洲日报》。