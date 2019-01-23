深蓝色 ‧ 粗线条 我想起曾几何时，我几次惹得老婆生气，在成功安抚老婆后，老婆问我知道为什么她会生气吗？我举出一切可能的导火线，结果都是——错了！错了！

大家都说《延禧攻略》好看，所以放工一有空，我与老婆就会在线上追看这部六宫剧。有一幕，魏璎珞引发天雷劈死弘昼的母亲，被皇后罚入辛者库时，老婆哭了。我觉得情节是可怜，但还不至于流下眼泪吧？那之后又有一幕，傅恒为救魏璎珞而迎娶尔晴，那么令人心酸的情节，老婆不只没流半颗眼泪，眼睛连盈眶都没有！

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这，为什么会这样呢？这痛还痛不到心里面吗？

我大惑不解，问：“傅恒与魏璎珞，彼此相爱的两个人被迫分开，不能相依相守，你不心痛的吗？”

老婆道：“心痛啊！”

我接着问：“那为何没哭呢？”

老婆脸上写满问号，“为何要哭呢？”

啊！那之前又是谁要我在我的小说里加上爱情故事，说没爱情的小说就像没有灵魂的作品？我道：“上回魏璎珞被罚入辛者库，让你流下热泪，现在傅恒为爱人而牺牲爱情，如果仍得不到你半颗眼泪，那也太说不过去了。”

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老婆道：“我流泪不是因为魏璎珞被罚入辛者库，是看见明玉向皇后求情，看见她们姐妹情深，一感动就哭了……”

Speechless。原来我又揣测错了。

我想起曾几何时，我几次惹得老婆生气，在成功安抚老婆后，老婆问我知道为什么她会生气吗？我举出一切可能的导火线，结果都是——错了！错了！

错了！最后老婆给的答案总能让我跌破眼镜，下巴掉到地下，都是些芝麻绿豆、鸡毛蒜皮的小事啊！

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“你都不知道你错在哪里，那道什么歉？”老婆不悦道，但气也消了。

我只有傻笑。《妻子的浪漫旅行》里，张杰说过一句话，如果我连道歉都不会，那还算什么男人？所以每次争吵，他就先道歉，而谢娜也深懂对方给台阶下，就一定要下的道理。男女还真是大不同，熟读《男人来自火星，女人来自金星》已不足以抗衡，男女相处之道，我还真是“有排学习”（粤语）。