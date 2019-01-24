“降投票年龄朝野有共识”．赛沙迪：盼3月国会三分二通过修宪
“降投票年龄朝野有共识”．赛沙迪：盼3月国会三分二通过修宪
（八打灵再也24日讯）青年及体育部长赛沙迪希望今年3月召开的国会会议，能够获得三分二多数票通过修宪，落实把投票法定年龄从21岁降低至18岁。
“我也与所有朝野政党洽谈，他们看起来对于这个课题都有共识，因此希望我们可以在国会一致通过这个修宪议案。”
他在英国广播公司（BBC）清谈节目《Hardtalk》面对主持人邵恩雷（Shaun Ley）提问。
对于该新政策的意义，他说，这意味着未来数十年年轻人将真正地具有力量，本届大选的青年选民占总数41%，在法定投票年龄降至18岁后，将增加约500万名18岁至21岁的新年轻选民，若下届大选于2022年召开，青年选民会占总选民人数的逾50%。
尝试降低青年失业率询及青年失业课题，他说，目前青年失业率约10.7%，政府在尝试降低这个数据，比较起全球平均的18%失业率仍然算低，但是相对本区域的新加坡及泰国则是较高。
赛沙迪表示，相信接下来数年，大马可以解决该结构性问题，虽然第四次工业革命会出现工作会渐渐地被机械化取代，但是未来会更多职业倾向技术性职业。
“我的部门有22技职教育机构，毕业生的就业率是高达94%的，比大学毕业生的就业率高。”
询及这是否说马来西亚的大学在教导错误的科目，他表示，教育部也在落实教育改革，其中包括持续更新一些课程，确保其符合行业雇主的要求。
敦马提出在位2年期限
询及首相马哈迪交棒给安华事宜，赛沙迪表示，希盟成员党协议当中，其实并没有提及任何关于马哈迪只在位2年期限的事项，反而2年期限是马哈迪自己提出的。
对于有些人会批评马哈迪的政策是新瓶装旧酒，而当前媒体对政府批评的力度也比以往更大，他说，这是因为如今媒体拥有报道自由，通过体制改革，反贪污委员会将直接向国会负责，而不再是从属首相，而首相任期也限制为不超过两届。
对于为何马哈迪会交棒给70多岁的公正党主席拿督斯里安华，而不是40多岁的领袖，他说：“这是人民的意愿，当我们加入政治联盟，我们能够把歧见放在一旁，我相信不管是马哈迪或安华在位，年轻人的声音都会被听见。”
坚定反对以选手来马参赛
针对大马决定禁止以色列残奥游泳选手参加今年7月将在大马举办的残奥运动会一事，赛沙迪说：“如果主办国际性赛事会比维护巴勒斯坦人的利益更加重要，那么我们就失去了道德准则。”
追问及这是否就是他要证明的进步马来西亚，他说：“这就是进步马来西亚，我们维护法治，反对违反人权、暴力及战争罪行，这就是新马来西亚。”
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