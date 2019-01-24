“降投票年龄朝野有共识”．赛沙迪：盼3月国会三分二通过修宪 青年及体育部长赛沙迪在英国广播公司（BBC）清谈节目《Hardtalk》面对主持人邵恩雷（Shaun Ley）提问。

赛沙迪（右）上英国广播公司（BBC）时事清谈节目（Hardtalk）接受主持人邵恩雷追问及大马禁止以色列残奥选手参加大马主办赛事一事，坚定地表明本身立场。（图：星洲日报）

（八打灵再也24日讯）青年及体育部长赛沙迪希望今年3月召开的国会会议，能够获得三分二多数票通过修宪，落实把投票法定年龄从21岁降低至18岁。

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“我也与所有朝野政党洽谈，他们看起来对于这个课题都有共识，因此希望我们可以在国会一致通过这个修宪议案。”

他在英国广播公司（BBC）清谈节目《Hardtalk》面对主持人邵恩雷（Shaun Ley）提问。

对于该新政策的意义，他说，这意味着未来数十年年轻人将真正地具有力量，本届大选的青年选民占总数41%，在法定投票年龄降至18岁后，将增加约500万名18岁至21岁的新年轻选民，若下届大选于2022年召开，青年选民会占总选民人数的逾50%。

尝试降低青年失业率询及青年失业课题，他说，目前青年失业率约10.7%，政府在尝试降低这个数据，比较起全球平均的18%失业率仍然算低，但是相对本区域的新加坡及泰国则是较高。

赛沙迪表示，相信接下来数年，大马可以解决该结构性问题，虽然第四次工业革命会出现工作会渐渐地被机械化取代，但是未来会更多职业倾向技术性职业。

“我的部门有22技职教育机构，毕业生的就业率是高达94%的，比大学毕业生的就业率高。”

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询及这是否说马来西亚的大学在教导错误的科目，他表示，教育部也在落实教育改革，其中包括持续更新一些课程，确保其符合行业雇主的要求。

敦马提出在位2年期限

询及首相马哈迪交棒给安华事宜，赛沙迪表示，希盟成员党协议当中，其实并没有提及任何关于马哈迪只在位2年期限的事项，反而2年期限是马哈迪自己提出的。

对于有些人会批评马哈迪的政策是新瓶装旧酒，而当前媒体对政府批评的力度也比以往更大，他说，这是因为如今媒体拥有报道自由，通过体制改革，反贪污委员会将直接向国会负责，而不再是从属首相，而首相任期也限制为不超过两届。

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对于为何马哈迪会交棒给70多岁的公正党主席拿督斯里安华，而不是40多岁的领袖，他说：“这是人民的意愿，当我们加入政治联盟，我们能够把歧见放在一旁，我相信不管是马哈迪或安华在位，年轻人的声音都会被听见。”

坚定反对以选手来马参赛

针对大马决定禁止以色列残奥游泳选手参加今年7月将在大马举办的残奥运动会一事，赛沙迪说：“如果主办国际性赛事会比维护巴勒斯坦人的利益更加重要，那么我们就失去了道德准则。”

追问及这是否就是他要证明的进步马来西亚，他说：“这就是进步马来西亚，我们维护法治，反对违反人权、暴力及战争罪行，这就是新马来西亚。”