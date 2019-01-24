沛龄 ‧ 做不成“绣女” 不过，从学习十字绣的过程中，我终于明白到刺绣，要能静得下心来；学，要沉得住气，若无法做到这点，最后的下场就像我一样。

到手作市集里，见有人在卖十字绣作品，还现场示范刺十字绣。同行友人见了作品价钱，嫌贵得要命，可我还是掏腰包买了一幅作品。

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友人都以为我钱多到无处花，才做出这惊人之举。我只是微笑不语，没有要刻意解释，因为我明白对于没有刺绣经验的她而言，不懂得刺十字绣的困难，也不明白十字绣是无价的，值不值得，完全取决于你懂不懂得欣赏。

我也曾经学过十字绣。还记得那时在生活中遇了些挫折，心情特别浮躁，一个朋友见了，就问我要不要学十字绣。自己当时是死马当活马医，反正试过许多方法都无法平伏心情，那就学一学十字绣呗！

其实，学十字绣也要讲天份，可能自己天赋不够，所以即使有名师耐心教导，自己也充满热情去学习，但总是眼高手低，由最简单的图案绣起，还是沦落到经常拆了绣，绣了再拆，三番几次就再也没有耐心了，干脆扔在一边，不止“绣女”当不成，耐心也磨不出来，既无法成为“绣女”，也做不成心情安定的“修女”。

不过，从学习十字绣的过程中，我终于明白到刺绣，要能静得下心来；学，要沉得住气，若无法做到这点，最后的下场就像我一样。

因为有过做十字绣的经验，所以我很佩服那些拥有一双巧手和耐心的“绣手”们。说老实话，我固然爱十字绣成品，可我更爱看“绣手”们现场示范十字绣，看着各种颜色的线路在绣布上面勾来划去，思维在感觉的规划下，图纸上的一个个符号逐渐形成了一幅美丽的画，是那么地赏心悦目，心情也开朗起来。

兴许就是这个原因，看到美丽或合心意的十字绣，我都有买下来的冲动，哪怕要价很高，因为这些创造出来的美丽，不是用金钱可以衡量的。