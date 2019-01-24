刘伟强：探讨特赦囚禁逾30年毒贩 刘伟强也重申废死法案会在今年内提呈国会，寻求通过，并未说明会在3月的国会提呈。

（布城24日讯）首相署部长拿督刘伟强今日说，政府将探讨特赦那些被囚禁超过30年的毒贩，但触犯刑事法典第302条文的谋杀案则需从长计议和按个案处理。

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他今日在布城法律事务部接见了30多名死囚的50多名三大民族的亲属，当中有一宗个案是因为触犯39B条文，已经服刑了32年，刘伟强表示会提交特赦局研究给予特赦。

“在危险毒品法令的罪行，政府的意愿是不囚禁毒贩超过30年，取决于其严重程序而定。”

至于谋死案，他表示须根据个案处理，必须要考虑被害家属的感受。

针对政府为何仍罔顾被害家属感受，坚持废死的问题，他说：“我相信，如果你认为杀人是错的，那你不能支持政府去杀其他的人。”

犯重罪者或终身徒刑

他说，无论那个人做了什么违法的事，肯定需要受到惩罚和服刑，犯下重罪者可能终身徒刑，不得假释。

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来自新加坡张女士的弟弟早在1987年因贩毒而被判死刑，如今已在监狱服刑超过32年，死囚被捕时只是20多岁的青年，如今已年届58岁，已荣升为爷爷了。

她说，弟弟被捕时儿子只有两三岁，女儿只有7岁，如今已是阿公了，弟弟也是在近六七年才从加影的监狱被调到新邦令金监狱，家属就更方便探监。

她指出，母亲还在世，母亲希望在有生之年能够看到孩子被释放，好一家团圆。

在见面会上开始发言就悲从中来，破涕痛哭的西蒂说，由于目前百病缠身，希望有生之年能够和儿子重聚。她由于膝关节疼痛，而坐轮椅前往。

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废死法案今年内提呈国会

此外，刘伟强也重申废死法案会在今年内提呈国会，寻求通过，并未说明会在3月的国会提呈。

他在见面会上也表示赞赏家属的勇气，为了亲人挺身求助，并希望家属给予亲人支持，让他们能够重新做人。

今日前来提呈备忘录的家属主要是毒贩的亲属，当中也有一名涉及302谋杀案囚犯的家属，以及一名第一次逃过死劫，但却重犯的死囚家属。

轰动一时的17岁青年叶伟成被杀后遭藏尸车厢案的两名罪犯的家属也向部长提呈了要求特赦的备忘录。

据了解，4人在这宗情杀案中被判死刑，一人已在狱中自杀身亡，另两人已提出特赦申请。

今日赴会的还有7个支持废死的组织前往提呈备忘录，包括隆雪华堂民权委员会、马来西亚佛教弘法总会、觉之家、自在园地社会关怀中心、关怀站、佛友关怀中心和关丹智慧禅中心。

他们在备忘录中建议政府修改监狱条文，允许获得宽赦的死囚，无期徒刑或终身监禁囚犯都可以工作，以减轻政府负担，濔仆对社会造成的伤害。

他们也建议监狱局成立"纪律良好减刑特委会''，重新检讨，让那些真心悔改，且在狱中从无触犯规条，并获得进入监狱辅导的宗教团体或非政府组织，及狱方推荐信的囚友可减刊提早出狱，与家人团聚。