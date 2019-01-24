刘伟强：谋杀罪犯依个案处理‧探讨特赦监逾30年毒贩 “在危险毒品法令的罪行，政府的意愿是不囚禁毒贩超过30年，取决于其严重程序而定。”

刘伟强（中）和支持废死的死囚家属和组织代表会面，并接领备忘录。

（布城24日讯）首相署部长拿督刘伟强今日说，政府将探讨特赦那些被囚禁超过30年的毒贩，但触犯刑事法典302条文的谋杀案则需从长计议和按个案处理。

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他今日在布城法律事务部接见了30多名死囚的50多名三大民族的亲属，当中有一宗个案是因为触犯39B条文，已经服刑了32年，刘伟强表示会提交特赦局研究给予特赦。

不囚禁毒贩超过30年

“在危险毒品法令的罪行，政府的意愿是不囚禁毒贩超过30年，取决于其严重程序而定。”

至于谋杀案，他表示须根据个案处理，必须要考虑被害家属的感受。

针对政府为何仍罔顾被害家属感受，坚持废死的问题，他说：“我相信，如果你认为杀人是错的，那你不能支持政府去杀其他的人。”

他说，无论那个人做了甚么违法的事，肯定需要受到惩罚和服刑，犯下重罪者可能无期徒刑，不得假释。

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贩毒服刑超过32年已做爷爷

来自新加坡张女士的弟弟早在1987年因贩毒而被判死刑，如今已在监狱服刑超过32年，死囚被捕时只是20多岁的青年，如今已年届58岁，已荣升为爷爷了。

她说，弟弟被捕时儿子只有两三岁，女儿只有7岁，如今已是阿公了，弟弟也是在近六七年才从加影的监狱被调到新邦令金监狱，家属就更方便探监。

她指出，母亲还在世，母亲希望在有生之年能够看到孩子被释放，好一家团圆。

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在见面会上开始发言就悲从中来，破涕痛哭的西蒂说，由于目前百病缠身，希望有生之年能够和儿子重聚。她由于膝关节疼痛，而坐轮椅前往。

此外，刘伟强也重申废死法案会在今年内提呈国会，寻求通过，并未说明会在3月的国会提呈。

他在见面会上也表示赞赏家属的勇气，为了亲人挺身求助，并希望家属给予亲人支持，让他们能够重新做人。

刘伟强（右一）和死囚家属会面和聆听他们的心声。

贩毒谋杀案囚犯家属要求特赦

今日前来提呈备忘录的家属主要是毒贩的亲属，当中也有一名涉及302条文谋杀案囚犯的家属，以及一名第一次逃过死劫，但却重犯的死囚家属。

轰动一时的17岁青年叶伟成被杀后遭藏尸车厢案的2名罪犯的家属，也向部长提呈了要求特赦的备忘录。

据了解，4人在这宗情杀案中被判死刑，一人已在狱中自杀身亡，另2人已提出特赦申请。

百病缠身的西蒂想起坐牢的儿子就悲从中来，泪洒当场。

7支持废死组织呈备忘录

今日赴会的还有7个支持废死的组织前往提呈备忘录，包括隆雪华堂民权委员会、马来西亚佛教弘法总会、觉之家、自在园地社会关怀中心、关怀站、佛友关怀中心和关丹智慧禅中心。

他们在备忘录中建议政府修改监狱条文，允许获得宽赦的死囚，无期徒刑或终身监禁囚犯都可以工作，以减轻政府负担，弥补对社会造成的伤害。

他们也建议监狱局成立“纪律良好减刑特委会”重新检讨，让那些真心悔改，且在狱中从无触犯规条，并获得进入监狱辅导的宗教团体或非政府组织，及狱方推荐信的囚友可减刊提早出狱，与家人团聚。