沈志强：发展潜能大．政府拟打造健康电竞 青体部副部长沈志强强调，电竞不仅涉及游戏玩家，也不是单纯玩游戏，因为这领域能让有潜质的游戏设计师、软件工程师、活动策划者等发挥所长，吸引国内外企业前来投资，带动国家经济发展。

征阳企业打造电竞生活社区，走在科技的尖端。（图：星洲日报）

（雪兰莪．雪邦24日讯）青体部副部长沈志强认为，电子竞技在大马拥有巨大发展潜质，政府有计划拟定政策全面监督，以摆脱群众对电竞的负面印象，打造健康规模的电竞中心。

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他强调，电竞不仅涉及游戏玩家，也不是单纯玩游戏，因为这领域能让有潜质的游戏设计师、软件工程师、活动策划者等发挥所长，吸引国内外企业前来投资，带动国家经济发展。

电竞市场高达24亿

他今日出席见证征阳集团与EXVRA电竞企业签署谅解备忘录仪式后受询时说：“无论是政府或私人企业，都不应忽略发展电竞，因2017年大马的电竞市场高达24亿令吉，在财长宣布拨款1000万令吉发展电竞后，就有3家企业有兴趣参与投资，其中一家还是国外企业。”

他坦言，大马人对电竞存有负面印象，因此政府有责任打造健康的电竞中心如禁烟、禁酒，同时计划拟定政策全面监督，好让市民安心投入电竞有益身心的活动，目前当局处在向家长、电竞玩家、教育工作者等收集相关资料阶段。

他呼吁私人企业积极与政府合作，响应打造电竞中心，提供相关工作坊、培训中心予本地青年，让幕前幕后有兴趣者组成团队参与各项国际赛事，为国争光。

征阳企业携手EXVRA

打造雪首个电竞生活社区

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走在科技尖端的征阳企业，觑准电竞市场崛起，与EXVRA合作打造电竞运动生态系统，成为雪州首个电竞生活社区，为社区带来不一样的产业提升及价值。

征阳集团执行主席丹斯里戴良业指出，这项电竞生活社区合作计划旨在未来建立一个健全的教育平台，培养更多当地的电竞生态系统，主要向大众推广及介绍电竞领域，包括电子游戏、活动运作模式等。

“电竞除了是大家熟悉的电子游戏之外，幕后的策划者与幕前的玩家一样重要，因此随着电竞领域有显著的爆炸性增长，作为房地产企业的我们也得为这行业做准备。”

E X V R A电竞企业家郑民彬指出，从长远来看，征阳集团选择投资电竞，并应用房地产领域作为动作力，相信日后有更多房地产开发商对电竞领域有兴趣。

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或成为2024巴黎奥会项目

他说，电竞有可能在2024年成为巴黎奥运会的体育赛事项目，因此希望政府及企业商家更看重电竞的发展潜质。

出席者有征阳集团首席执行员龚伟成、EXVRA电竞企业家郑荣达、莫哈末哈兹曼及莫哈末法米等。