万能积宝金猪报喜．砂幸运儿独赢3382万 无独有偶，砂拉越是双喜临门！

（古晋24日讯）金猪来拉越报喜，将3000多万令吉的万能积宝奖金送到砂拉越。而古晋开裕巷万能分行更是送财，让幸运儿赢走逾3382万令吉巨额奖金，过个超级大肥年！

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昨日（23日）的万能积宝奖金高达3459万8229令吉，根据万能官方网站公布的消息，共有5个地方的幸运儿分享这笔奖金，而古晋“福地”开裕巷万能分行售出的积宝票据最幸运，独赢3382万2299令吉的奖金。

无独有偶，砂拉越是双喜临门！

除了古晋之外，诗巫也有一张积宝票据分享这笔奖金，赢得17万7081令吉奖金。

幸运分享奖金的，尚有槟城赢得28万4221令吉、吉隆坡15万7314令吉及旧巴生路15万7314令吉奖金。

根据了解，3459万8229令吉也创下万能万字积宝奖金最高记录，此前的最高记录是2017年的3320万令吉。

万能官方网站公布这项消息后，立刻在社交媒体上引起广泛热议，网民纷纷议论谁是那超级幸运儿。

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至于上述赢奖者是独赢，还是合资购买，则有待幸运儿领取奖金后才知晓。