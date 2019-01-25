被邻里纠纷迁怒·小姐弟被当街砍杀 张姓凶嫌被逮捕后供称，与受害母子3人为老邻居，因为多年前琐事积怨，一直怀恨在心，见陈女母子3人出现在一购物广场旁，才愤而持刀报复行凶。

（中国安徽省25日讯）年关将近，却发生骇人谋杀命案！一户家庭3人遭老邻居街头砍杀，造成一对9岁和5岁姐弟，当街遭砍死，目睹儿女被砍杀的陈姓母亲也受伤，送院抢救后无生命危险。

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综合中国媒体报道，昨天24日中午安徽省宿州市符离镇，发生一起街头杀人案。32岁的陈姓妇人带着9岁女儿和5岁儿子经过购物广场，遭到33岁的张姓男子持刀冲上前猛力砍杀，小姊弟2人当场中刀溅血倒地不起，受伤的陈母则是跪地痛哭，不断试图救醒姊弟俩。

当地警方获报后旋即赶抵现场，将行凶的张男压制在地，并立即将3名伤者送医急救，无奈小姊弟因伤势过重，在到院前就已无生命迹象，经抢救后仍然无效身亡；陈母在经治疗后则无生命危险。

张姓凶嫌被逮捕后供称，与受害母子3人为老邻居，因为多年前琐事积怨，一直怀恨在心，见陈女母子3人出现在一购物广场旁，才愤而持刀报复行凶。