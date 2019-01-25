沙史上最大宗·起830万走私烟酒 （亚庇24日讯）沙巴水警部队昨日在担波罗里一间货仓内，起获总值逾830万令吉的漏税烟酒及鞭炮，堪称沙巴水警史上最大宗的漏税烟酒案件。

前排右起为沙巴警察总监奥玛曼马与武吉安曼全国水警部队指挥官莫哈末尤索夫检查沙巴水警部队在担波罗里起获的漏税啤酒。

（亚庇24日讯）沙巴水警部队昨日在担波罗里一间货仓内，起获总值逾830万令吉的漏税烟酒及鞭炮，堪称沙巴水警史上最大宗的漏税烟酒案件。

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警方相信走私集团趁着农历新年来临，走私大批烟酒，以应付民众对烟酒的需求量。

查3天收网逮3嫌

沙巴警察总监拿督奥玛曼马今日表示，警方之前已接到情报，指有不法分子在担波罗里甘榜本多（Bontoi）设立一个货仓，作为存放漏税烟酒和鞭炮的仓库，逐派遣警员前往调查。

他披露，警方自21日已部署警员在货仓附近进行侦查，期间发现不时有人进出该仓库卸货及载货，最终决定在23日中午12时30分“收网”，展开逮捕行动。

他说，警方当场逮捕3名在场的男子，当时他们正从客货车卸货到仓库，3人介于20岁至40岁，2人为本地人，另一人为外籍者。

“警方也当场起获大批漏税烟酒和鞭炮，估计所涉及的税款和物品价值达830万令吉，创下沙巴水警部队侦破史上最大宗的走私漏税烟酒案件的纪录。”

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各类香烟值逾557万

奥玛今日在甘拜园沙巴警察总部水警部队基地召开的新闻发布会上，向记者披露沙巴水警部队侦破上述案件的过程时，这么表示。

他也指出，该3名员工在警方展开行动时，无法向警方证明或提供任何可证明存放在该仓库内的烟酒是合法入口或已向关税局缴付税收的信函或文件。

经过点算，警方所起获的各种品牌漏税香烟达11万4350包，这些品牌包括WIFI、ERA、Apache及其他，相信是邻国的香烟，市值约557万8300万令吉。

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2746箱酒市值263万

至于各种品牌的啤酒和烈酒则共2746箱，估计市值达263万1500令吉、鞭炮市值为6235令吉，客货车则值约9万令吉，整个行动所起获的物品总值为830万令吉。

警方已经把起获的漏税烟酒及鞭炮带返沙巴水警部队基地作进一步调查，同时也将援引1967年关税法令第135（1）（d）条文（收藏及拥有未经关税局批准的物品）调查漏税烟酒，以及1957年爆炸物法令调查所起获的鞭炮。

顺藤摸瓜揪幕后集团

奥玛也指出，警方暂无法确定该3名落网嫌犯是负责人或只是员工，但会积极展开调查，查出走私集团是透过何种方式把漏税物品走私入境。

他表示，警方会加紧展开调查，冀望能顺藤摸瓜，揪出该走私集团的“运作网络”，继而重创州内的走私活动。

“警方相信相关走私集团在担波罗里设立存放漏税烟酒的仓库，主要是方便他们把漏税烟酒销售至附近地区，趁机牟利。”

他促请民众能继续与警方合作，向警方提供任何不法活动的情报，与警方共同打击州内的罪案。

奥玛（右三）表示警方会继续追查这起案件，希望能顺藤摸瓜，揪出背后的走私集团。

水警去年3316项行动

全国充公值8861万物品

全国水警部队在2018年全年共展开的3316项行动，当中超过半数行动是在沙巴，共起获总值8861万1917令吉的各类违法物品。

武吉安曼全国水警部队指挥官莫哈末尤索夫助理总监今日披露，在上述3316项行动中，共涉及4315宗案件。

他说，其他涉及的法令包括1985年渔业法令（1434宗）、1959/63年移民法令（396宗）、1952年危险毒品法令（382宗）、1967年关税法令（259宗）、1961年统制品法令（135宗），以及2007年反贩卖人口及反贩运移民法令（47宗）。

“其余1662宗案件则涉及各类型法令。”

莫哈末尤索夫今日在出席沙巴水警部队召开的新闻发布会上，向记者表示。

“我们会继续加强水警部队的执法活动，打击国内的犯罪活动。”

大批相信是印尼香烟走私进入沙巴，准备供州内烟民“享用”。

沙水警充公1873万物品

此外，同样在场的沙巴警察总监拿督奥玛曼马对沙巴水警部队在过去一年的表现和取得的成绩感到满意，亦希望他们能继续加强执法。

他说，沙巴水警部队在去年共展开了1684项行动，涉及1439宗案件，所起获的违法物品总值近1873万令吉。

他披露，在上述1439宗案件中，同样以涉及各类型法令的案件居多，共833宗，紧接着为涉及1985年渔业法令的案件（232宗）、1959/63年移民法令（184宗），以及1961年统制品法令（85宗）。

至于涉及1967年关税法令的案件有61宗、2007年反贩卖人口及反贩运移民法令的案件有24宗，以及1952年危险毒品法令的案件共20宗。