开发资源扩大收益·沙基金局盈利充教育金 （亚庇24日讯）首长拿督斯里沙菲益指出，州政府将协助沙巴基金局开发更多资源，确保这家州营机构将来有充足基金资助教育发展。

首长沙菲益（前左六）和获颁沙巴基金局教育援助金与贫寒生返校援助金的学生合影。

（亚庇24日讯）首长拿督斯里沙菲益指出，州政府将协助沙巴基金局开发更多资源，确保这家州营机构将来有充足基金资助教育发展。

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乡校有电脑没电供

沙菲益强调，州政府正在重组沙巴基金局的核心业务以扩大收益，当中包括探讨开发长期来受忽略的领域。

“未来沙巴基金局的盈利将用于援助沙巴教育，造福莘莘学子。”

据悉，本州目前仍有无数乡区学校的校舍用木板建造，设施不敷需求，有些学校不但严重缺乏师资，也面对无电供的窘境，供学生学习的电脑无法操作，长期放在仓库。

沙菲益今日为沙巴基金局教育援助金及贫寒生返校援助金主持颁发仪式时指出，州政府将推出更多措施保护原产资源，确保沙巴拥有的丰富资源用于推动经济发展。

木材供应本地加工厂

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沙菲益说，目前，州政府已暂禁木桐出口，鼓励业者善用木桐资源进行木材下游加工，从事家具制造。

“我们指示沙巴基金局将木材供给本地板厂，确保本地板厂获得充足木桐供应。”

虽然沙巴是全国森林覆盖面积最大的州属，拥有最丰富的森林资源，但是沙巴木材加工业者却长期向西马及印尼进口木桐。

本州木材加工业者向首长投诉，由于沙巴木桐出口国外，他们长期无法在本地获得充足木桐供应。

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长期缺木导致许多业者无法营运下去，被迫结束生意。

在沙菲益（左二）见证下，沙巴基金局总监查玛鲁基兰（左）移交6万令吉贫寒生返校援助金予州教育与革新部长尤索耶谷（右二）。

在沙菲益（左二）及尤索耶谷（右二）见证下，沙巴基金局总监查玛鲁基兰（左）移交100万令吉教育援助金予沙巴大学校长卡玛鲁丁（右）。

沙基金局派百万援金

1000沙大生受惠

州政府投资臂膀沙巴基金局今日派发总额100万令吉的一次性教育援助金予1000名在沙巴大学求学的沙巴学生，每人获1000令吉。

该局同时派发总额6万令吉的贫寒生返校援助金予300名来自40%低收入群体（B40）家庭的沙巴贫寒学生，每人获200令吉。

首长兼沙巴基金局信托局主席拿督斯里沙菲益今日在沙巴基金局总监查玛鲁基兰的陪同下，颁发援助金予受惠学生。

今日共有100名沙巴学生领取教育援助金，另外900人将在近日领取，由校方发放。

查玛鲁基兰在颁发仪式致词时指出，1968年至今，沙巴基金局放发总额4亿3921万令吉的奖贷学金，其中3亿2712万令吉为高等教育奖贷学金，共有1万9093名学生受惠，另外1亿1209万令吉为中学教育奖贷学金，共有7万3245名学生受惠。

截至目前，沙巴基金局已拨出总额7亿6650万令吉资助教育发展。