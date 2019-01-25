沙首个设在商场内·曙光图书馆31日关闭

（亚庇24日讯）又少了一个看书的好地方，设立在曙光沙巴商场的曙光图书馆（[email protected]）将于本月31日起，正式停止服务。

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沙巴州立图书馆管理层今日透过官方网站和多个管道，向民众发出上述通知，不过该局没有说明关闭曙光图书馆的原因。

州立图书馆管理层也希望民众能到附近的其他图书馆，如设立城市转型中心（UTC）的分行、兵南邦图书馆及路阳的州立图书馆总部，继续使用图书馆所提供的服务。

位于曙光沙巴商场4楼的曙光图书馆是州内首个设立在购物商场内的图书馆，在2012年2月1日启用，总面积约6000平方英尺，相信也是全马首间全年无休的州图书馆。

该图书馆也是沙巴州立图书馆局在关闭亚庇市图书馆后，为让市民能继续享有图书馆提供的服务而出现的新图书馆，也是继槟城和马六甲后，全马第3个在购物商场设立图书馆的州属。

位于亚庇高庭附近，服务了亚庇市民近35年，总面积为3万1000平方英尺的2层楼高亚庇市图书馆，因旧建筑物被指为危楼，在2011年12月27日已关闭和停止服务。

曙光图书馆是沙巴州内首个设立在购物商场的州立图书馆，也是首间全年无休的图书馆。