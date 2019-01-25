去年遭火噬·古达培正新宿舍启用 （古达24日讯）古达培正中学新宿舍建筑费共筹获18万6124令吉，并于日前举行新宿舍开幕仪式，由董事长王喜率领全体董事为新建竣的宿舍主持剪彩及移交钥匙仪式。

培正中学董事一起为新宿舍主持剪彩开幕。

（古达24日讯）古达培正中学新宿舍建筑费共筹获18万6124令吉，并于日前举行新宿舍开幕仪式，由董事长王喜率领全体董事为新建竣的宿舍主持剪彩及移交钥匙仪式。

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出席者包括署理董事长黄子建、副董事长孙家谦、财政游集光、助理财政杨怡娜、监学梁育坚、董事张志尧、张涵崵及颜敬龙等。

承接这次宿舍重建工作的承包商Sri Juta Hasil有限公司代表亦将新宿舍钥匙移交予王喜，再由王喜转交予舍监长Charles。

感激热心人慨捐

王喜表示，培正学生宿舍于去年6月期间惨遭火魔侵袭，所幸当时是上课时间，宿舍内没有学生，无人伤亡。但对于培正这所本就面对财政困境的微型独中而言无疑是雪上加霜。

事后，培正获得全州各界热心人纷纷慷慨解囊，有些善心人不但提供金钱支助，还捐赠物资和必需品，以解宿舍生的燃眉之急。故此，王喜代表培正董教生感谢所有热心人与团体对培正的捐助。