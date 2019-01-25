拍唱片封面大胆全裸上阵·田蕊妮酥胸美腿全露了 香港视后田蕊妮和杜汶泽结婚13年，经历不少大风大浪，近年转战乐坛出歌，在刚过去的“2018年度劲歌金曲颁奖典礼”上更获颁杰出表现奖金奖，这次推出第二张Hi-Fi专辑，田蕊妮形象大突破，单是封面照的人体彩绘都好大胆，她还即兴拍了一辑黑白的全裸照片。

（香港25日讯）41岁的香港视后田蕊妮和杜汶泽结婚13年，经历不少大风大浪，近年转战乐坛出歌，在刚过去的“2018年度劲歌金曲颁奖典礼”上更获颁杰出表现奖金奖，这次推出第二张Hi-Fi专辑，田蕊妮形象大突破，单是封面照的人体彩绘都好大胆，她还即兴拍了一辑黑白的全裸照片。

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田蕊妮这次裸的突破好震撼，巧妙地遮住敏感部位，展现身体的线条美。她接受访问提到这是40岁带来的冲击，以前身上披着盔甲似的，40岁后她好想冲开盔甲，以最真实的自己去面对世界，故她提出这构思。封面照的人体彩绘写上“Anger、Jealousy、Passion、Relax”等字，配合她要表达的感受。

她表示，初构思唱片封面时，心想由自己最亲密的人操刀拍摄，但老公杜汶泽工作太忙未能担任摄影师。后来老公建议由女摄影师小云负责，阿田跟对方早已认识，能互相信任，故小云临场提议她全裸上阵，她没顾虑便拍摄了。

田蕊妮不忘感谢大家赞赏她的大胆照片外，最重要是留意她的高质唱片，她花了很长时间录音，保证是高质之选。