陆军首长：评估应急能力·东西马军演同时办 （古打毛律24日讯）大马皇家陆军明年将同时在东西马举办军事演习，了解军队在应对威胁和国防安全时的紧急应对能力和对策。

大马陆军首长阿末哈斯布拉（左二）前往古打毛律天堂军营进行工作访问时，检阅当地的仪仗队伍。

（古打毛律24日讯）大马皇家陆军明年将同时在东西马举办军事演习，了解军队在应对威胁和国防安全时的紧急应对能力和对策。

广告

大马陆军首长拿督斯里阿末哈斯布拉今日表示，这项演习是配合大马陆军日庆典而举行的，以了解和评估陆军官兵的能力，以及现有的军械性能。

“这项演习对我们提升陆军的能力是非常重要的，因为只有透过演习，我们才能知晓陆军的不足和弱点，然后再加以改善和加强。”

阿末哈斯布拉今日前往古打毛律天堂军营进行工作访问后，向记者这么表示。

他也指尽管他对陆军的表现与能力感到满意，但依然希望他们能继续更进一步，提升自己的能力，更好的执行他们的任务。

他说，在执行任务时，军人必须确保所有器材和军备都处于良好状态，才能协助他们顺利完成任务。

他补充，他此行也会了解天堂军营的设施和情况，同时也会设法改善和解决当地官兵们所面对的问题。

广告