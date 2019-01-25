父称自残内容害女儿自杀．脸书高层致歉 英国一名14岁少女2017年自杀身亡，父亲斥社交媒体Instagram害女儿自杀，因女儿I G帐户介面出现涉焦虑、自杀和自残等图片。Instagram母公司脸书周三对此表示深切歉意。

英国一名14岁少女2017年自杀身亡，父亲斥社交媒体Instagram害女儿自杀，因女儿I G帐户介面出现涉焦虑、自杀和自残等图片。Instagram母公司脸书周三对此表示深切歉意。

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少女的父亲罗素尔（小图）早前向传媒指，女儿自杀死去后，他与家人查看女儿的IG帐户，发现她追踪了一些有抑郁、自残、自杀倾向的用户，相关内容更将自残与自杀作联系，罗素尔认为毫无疑问Instagram害其女儿自杀。

脸书北欧市场董事总经理哈奇对事件表示深切歉意，并称公司一直限制负面内容出现，日后将加强相关工作。