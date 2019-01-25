父称自残内容害女儿自杀．脸书高层致歉
2019-01-25 09:26
父称自残内容害女儿自杀．脸书高层致歉
英国一名14岁少女2017年自杀身亡，父亲斥社交媒体Instagram害女儿自杀，因女儿I G帐户介面出现涉焦虑、自杀和自残等图片。Instagram母公司脸书周三对此表示深切歉意。
英国一名14岁少女2017年自杀身亡，父亲斥社交媒体Instagram害女儿自杀，因女儿I G帐户介面出现涉焦虑、自杀和自残等图片。Instagram母公司脸书周三对此表示深切歉意。
广告
少女的父亲罗素尔（小图）早前向传媒指，女儿自杀死去后，他与家人查看女儿的IG帐户，发现她追踪了一些有抑郁、自残、自杀倾向的用户，相关内容更将自残与自杀作联系，罗素尔认为毫无疑问Instagram害其女儿自杀。
脸书北欧市场董事总经理哈奇对事件表示深切歉意，并称公司一直限制负面内容出现，日后将加强相关工作。
请给自己一个活下去的机会，任何人若有解不开的心结，请联络心灵扶助协会(Befrienders)03-7956 8144或 03-7956 8145（24小时热线）http://www.befrienders.org.my。
文章来源：星洲日报／国际·2019.01.25
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论