澳网‧终结西西帕斯黑马征程‧纳达尔率先闯决赛 纳达尔兵不血刃以6比2、6比4、6比0横扫曾爆冷淘汰费德勒的西西帕斯，时隔两年再度杀进澳网男单决赛。

（图：法新社）

（墨尔本24日综合电）澳网展开男单半决赛争夺，纳达尔兵不血刃以6比2、6比4、6比0横扫曾爆冷淘汰费德勒的西西帕斯，时隔两年再度杀进澳网男单决赛。

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2号种子、西班牙天王纳达尔打败希腊新星西西帕斯之后，决赛将面对头号种子佐科维治和法国好手普伊之间的胜者。

纳达尔第一次以未失一盘的战绩挺进澳网决赛，这也是其第5次澳网决赛之旅，此前4次仅在2009年夺冠。纳达尔第5次澳网决赛的成绩追平了埃德伯格与穆雷的纪录，3人并列排名公开赛时代的第3位，前两位分别是费德勒（7次）和佐科维治（6次）。

这是纳达尔第25次闯进大满贯决赛，继续紧追费德勒（30）排名公开赛时代的历史第2。

纳达尔有望创双圈大满贯

由于佐科维治晋级决赛的可能性很高，这对于纳达尔来说无疑是终极考验，纳达尔取胜的话将成为ATP史上首位在四大满贯赛中均至少两次夺冠的选手，完成“双圈大满贯”的壮举。

塞尔维亚天王佐科维治星期三在男单复赛中因日本名将锦织圭伤退半途弃权，顺利踏进半决赛，并给对手送上关心，期待对方尽早康复。