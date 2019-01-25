波音无人飞行车·美国首次成功试飞 飞机生产巨擘波音公司周三宣布旗下研发的“无人飞行车”原型首次成功试飞，被表声明，指飞行车在一年内由设计概念变成能够飞行的原型，进展甚大，波音未来将释视为波音推动环球运输革命的重要一步。

（图：法新社）

飞机生产巨擘波音公司周三宣布旗下研发的“无人飞行车”原型首次成功试飞，被表声明，指飞行车在一年内由设计概念变成能够飞行的原型，进展甚大，波音未来将释视为波音推动环球运输革命的重要一步。

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试飞的飞行车全长约9公尺，以电力推进系统驱动，结合直升机、无人机与定翼飞机的特征，能垂直升降，飞行距离可达80公里。

飞行车周二在弗吉尼亚州一个机场成功起飞，升至数英尺高，并在空中盘旋约一分钟后缓缓降落。波音首席技术官希斯洛普发放都市空中运输市场的潜力。

全球多间公司均致力研发无人飞行载具，以应付都市交通挤塞的问题，包括空中巴士、劳斯莱斯等均投入相关的研发计划。

波音去年除了收购飞行技术公司Aurora Flight Sciences，以加速无人飞行车的研发，波音也正与Uber合作，计划2023年推出手机召唤飞行车服务。