马华揶揄张念群最佳副教长·“砍拉大拨款无人及” 马华发言人张佑铨批评教育部副部长张念群自打嘴巴，并揶揄她自诩能够办到过去60年历届副部长无法办到的事，就是对拉曼大学学院行政拨款被砍为零，视若无睹。

（八打灵再也24日讯）马华发言人张佑铨批评教育部副部长张念群自打嘴巴，并揶揄她自诩能够办到过去60年历届副部长无法办到的事，就是对拉曼大学学院行政拨款被砍为零，视若无睹。

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他今日发文告说，张念群除了在拉大拨款课题上配合财政部长林冠英起舞，共同打压拉大，她曾坦言的“白纸黑字及不拖泥带水”承认统考，如今也只听楼梯响，不见人下来。

他指出，当官前的张念群，大力反对教育部把学校分为全津（政府学校）和半津（政府资助学校），但根据教育部在国会书面回答，张念群却似乎默许官员沿用全津和半津，甚至连10+6新建和搬迁华小计划拨款，也要分为全津和半津，而半津华小董事部要负责新校舍建筑费。

他说，张念群也是提出教育部拨款必须采用电子转账的副部长，殊不知近日她却要全国独中派代表到新纪元大学学院出席拨款移交仪式，这不就和她所指电子转账是方便全国受惠学校的说法，自相矛盾？

此外，张佑铨还抨击张念群在当官前，选择在学校年终假期前的30天进行倒数，在演讲时高举倒数大字报批评国阵政府，但直到她担任副部长职时，说好的拨款也是姗姗来迟，但她依然沾沾自喜。

他还说，在前副教长拿督韩春锦时代所增设的华文科督学一职，也差点遭到腰斩。所幸，她在听取各方意见后，悬崖勒马，保留了这个职位，让督学们继续扮演推动华文教育发展的角色。

“另外，2018年政府大学新生录取出现冤案的课题，张念群却以尊重大学行政主权，同时不干预各政府大学录取学生的制度，忽悠了特优生。她并没有协助学生圆梦，但她却在为金马仑国席助选时，自诩为史上最棒的副教长，令人佩服。”