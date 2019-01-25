中国外交部：涉危害国安·杨恒均广州被捕非失踪 澳洲籍华裔作家杨恒均（杨军）上周六（19日）由纽约飞抵广州后失联。中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，澳洲籍人员杨军因为涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局近期依法对他采取了强制措施进行审查。

（中国．北京／悉尼24日讯）澳洲籍华裔作家杨恒均（杨军）上周六（19日）由纽约飞抵广州后失联。中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，澳洲籍人员杨军因为涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局近期依法对他采取了强制措施进行审查。

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华春莹表示，目前此案在依法侦办过程中，杨军的各项合法权益得到充份保障。中方对杨军采取强制措施后，已向澳洲使馆正式通报。

代表律师：因间谍罪被扣

另一方面，杨恒均的代表律师告诉路透社，他的当事人或因间谍罪而被扣押。

律师莫少平告诉路透社，杨恒均上周抵步广州时被捕，目前被北京国安局在指定地点居所拘留。

澳洲外交及贸易部周三晚在声明中表示，中国有关当局通知澳洲驻北京大使馆，指已拘留了拥有中国与澳洲双重国籍的异见作家兼民运人士杨恒均，并称外交及贸易部正试图厘清杨恒均被扣留原因，并寻求取得领事接触权利。

在杨恒均遭拘捕之际，澳洲国防部长派恩周四抵达北京，与中国国防部长魏凤和等举行会谈。

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据悉，53岁的杨恒均曾在外交部等中国政府部门工作，2000年入籍澳洲，近年和家人居于美国，是海外著名时事评论家、作家，自称“民主小贩”，经常撰文批评中国，文章在网上广为流传。

澳澄清无关孟晚舟案

有猜测，杨恒均失联可能与孟晚舟案有关，不过澳洲外交部长潘恩周四表示，没有证据显示中国拘捕杨恒均一事，与中国和加拿大间的外交争端相关。

中澳关系近年转趋紧张，去年6月，在朝野两党的共同支持下，澳洲国会通过俗称“外力影响法”的两项法案，直指中国当局试图渗透澳洲。澳洲去年5月也宣布，不准华为参与澳洲未来的5G建设，是第一个禁止华为参与5G的国家。