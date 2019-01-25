家人要求不解剖·冯伟衷遗体正运回狮城 新加坡人气男星冯伟衷参加军事训练意外受重伤过世，得年28岁。武装部队初步调查结果显示，他是被移动的炮管困在炮车内部并碾压至重伤。

（图：脸书）

（新加坡25日讯）新加坡人气男星冯伟衷参加军事训练意外受重伤过世，得年28岁。武装部队初步调查结果显示，他是被移动的炮管困在炮车内部并碾压至重伤。

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据《亚洲新闻台》报道，冯伟衷的遗体昨天傍晚离开新西兰怀卡托医院（Waikato Hospital），被送往医院附近的一家殡仪馆。一位不愿具名的殓尸房工作人员告诉记者，家人要求当局不进行解剖。

遗体今天在当地时间早上7时30分（大马时间凌晨2时30分）被送至奥克兰机场，当时机场商务航厦聚集了一群人，包括穿着新加坡武装部队制服的军人。

身穿新西兰军服的男女在上午11时15分左右离开。载送遗体的新加坡军机中午时起飞。

另一方面，冯伟衷经纪公司午言媒体的老板许振荣和冯伟衷的哥哥冯伟哲昨晚抵达新加坡后，在樟宜机场与媒体进行简短对话，许振荣脸色憔悴，双眼红肿。

许振荣说：“非常抱歉，这一趟没有办法把他健健康康地带回来。但如果他累了，觉得是时候放手的话，我们就让他放心地去吧。”

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冯伟哲和许振荣也透露，他们抵达新西兰时，冯伟衷已经处于昏迷状态，他们没有机会跟他沟通。

粉丝希望办追悼会，许振荣说还在跟冯伟衷的家人沟通，大家认同应该办一场追悼会，因为知道有很多人想跟冯伟衷说再见，这一两天会有确切的消息。 （联合早报）