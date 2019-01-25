高峰：保持密切联系·中美下周商经贸课题 中美新一轮贸易谈判将于下周三至四（30至31日）在华盛顿举行，惟有传美方取消谈判前的副部级预备会议。中国商务部发言人高峰周四表示，有关美方取消与中方经贸磋商的报道不实，指中美经贸团队实际上一直保持密切沟通及联系。

（中国．北京24日讯）中美新一轮贸易谈判将于下周三至四（30至31日）在华盛顿举行，惟有传美方取消谈判前的副部级预备会议。中国商务部发言人高峰周四表示，有关美方取消与中方经贸磋商的报道不实，指中美经贸团队实际上一直保持密切沟通及联系。

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高峰称，双方将按两国元首会晤的重要共识精神，继续就彼此关切的各种经贸问题展开深入磋商。

美国总统特朗普周三说，美国在贸易谈判中处于有利位。他说，现在是中国非常想要达成协议。

他说：“我们作为一个经济体，表现超好，但他们（中国）却不怎么样，因为（我的）关税措施（有效）”。

特朗普重申，美国在贸易谈判“表现优异”，而不论最后进展为何，美国都会“好好的”。

白宫经济顾问哈西特较早时表示，相信中美可在3月1日前达成贸易协议。

王岐山：不搞技术霸权

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另一方面，中国国家副主席王岐山周三在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话时不点名称，不能以发达国家的标准要求全世界，不应搞技术霸权。

美国今次虽没派高官到场，但国务卿蓬佩奥早前透过视讯称，中国对美国是个威胁，但不一定会发生冲突，中国政策必须符合美国价值，如自由航行、公平贸易等，两国方能共同繁荣。

对此，王岐山在演说中称，“要尊重各国主权，不搞技术霸权、不干涉他国内政，不从事、不纵容、不保护危害其他国家安全的技术活动。

王岐山并强调，要坚持多边主义，在相互尊重、相互信任的基础上，广泛开展对话合作，构建和平安全、民主透明、包容普惠的技术规则体系和国际合作新框架，使全人类都能从技术创新中受益。