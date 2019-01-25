遭反索偿1.9亿．云顶大马主题乐园营运为关键 云顶大马遭21世纪霍士公司和迪士尼公司反击索偿4640万美元（约1亿9170万令吉），马银行研究对此不感意外，但更高兴后者未寻求禁令阻止主题乐园开业，意味着云顶大马仍可选择自行营运主题乐园。

（吉隆坡25日讯）云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）遭21世纪霍士公司和迪士尼公司反击索偿4640万美元（约1亿9170万令吉），马银行研究对此不感意外，但更高兴后者未寻求禁令阻止主题乐园开业，意味着云顶大马仍可选择自行营运主题乐园。

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一度跌14仙

该行认为，主题乐园如期开业有望为云顶大马的股价带来额外11%上涨空间。

尽管云顶大马最新发展获得证券行背书，但仍无法浇熄投资者的忧虑，拖累股价周四开低走低，盘中最低见3令吉12仙，挫14仙或4.29%，最终收在3令吉18仙，跌8仙或2.45%。

控股公司云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）不跌反起，收报6令吉72仙，涨5仙或0.75%。

截至周五9时30分，云顶大马的股价涨3仙，至3令吉21仙，云顶则涨5仙，至6令吉77仙。

马银行研究说，21世纪霍士公司和迪士尼公司一如预期向云顶大马提出反诉，要求赔偿4640万美元，这并不叫人意外，但索偿金额远比云顶大马要求的10亿美元（约41亿令吉）来得低。

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“21世纪霍士公司和迪士尼公司提出反诉并不是新消息，我们更感兴趣和忧虑的是两者是否申请禁令阻止主题乐园开门，既然他们没有这么做，意味着云顶大马自行或与其他业者合作营运主题乐园。”

马银行研究说，云顶大马2020财政年财测已将主题乐园于2020年首季开业及推高名胜世界云顶旅客量9%或200万人次纳入计算，但为防范主题乐园开业时间可能进一步延宕，因此在评估当前估值时纳入10%折价考量。

“若主题乐园如期开业，届时10%折价因素将不复存在，可能推高目标价从3令吉30仙至3令吉65仙，意味着潜存额外11%上涨空间。”

要求延长GITP税务奖掖

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不过，马银行研究现等候云顶大马管理层作进一步确认，因此暂维持财测、“守住”评级和3令吉30仙目标价不变。

另一方面，云顶大马盘后发文告表示，经过与律师咨询后，集团已就大马财政部显著延长云顶综合旅游计划（GITP）税务奖掖期限决定向吉隆坡高等法院提出司法覆核申请，并获得高庭批准，将在事况出现重大进展时作必要宣布。