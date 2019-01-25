沙拉生还机会“极其微弱”‧警方停止搜寻工作 28岁的沙拉周末加盟英超球队卡迪夫，他于21日返回法甲南特看望了前队友。然而，当晚从南特返回卡迪夫时，沙拉乘坐的小型飞机在英吉利海峡根西岛以北约20公里处与雷达失去联系。

（图：法新社）

（巴黎25日综合电）阿根廷球员沙拉乘坐的小型飞机失联已过去三天，由于无法找到有关飞机以及机上人员的任何痕迹，根西岛警方24日决定停止搜寻工作，并表示机上人员的生还可能性“极其微弱”。沙拉的家属随后哀求当局不要放弃搜寻飞机残骸。

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28岁的沙拉周末加盟英超球队卡迪夫，他于21日返回法甲南特看望了前队友。然而，当晚从南特返回卡迪夫时，沙拉乘坐的小型飞机在英吉利海峡根西岛以北约20公里处与雷达失去联系。

据媒体报道，失联时机上共有包括沙拉在内的两人，另一人为飞行员戴维‧伊博森。

根西岛警方负责搜救工作的戴维‧巴克在声明中称，“重新查看已掌握的所有信息并了解到机上的紧急设备后，我们做出停止搜寻工作这一艰难的决定。”

据巴克介绍，团队已经尽了最大努力，搜寻范围近1700平方英里（约4400平方公里），不间断搜寻超过24小时，动用飞机以及直升机的总飞行时间达到80小时。参与搜寻的还有救生船，途经船以及渔船也为搜寻工作提供了帮助。

警方表示，就目前阶段来说，机上人员的生还可能性极其微弱，其近亲已经获悉搜寻工作进展。

巴克表示，尽管搜寻工作已经停止，此事依旧存在可能性，警方会通知途经此海域的所有船只，留意飞机的任何痕迹，“这将无限期地延续下去”。

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“我知道他们活着，他们很好，他们正在等待救援，”沙拉的妹妹说道。 “拜托，拜托，我求你不要停止搜索。他们还活着。“

“埃米利亚诺是一名战士。我知道他没有放弃。我们没有确定什么。什么都没发现。“

沙拉本赛季代表南特在19场法甲比赛中攻入12球。据悉，他的转会费为1500万英镑左右，创下卡迪夫的纪录。（新华社/综合）