道指先升后跌．美股涨跌不一 截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌22.38点，收于24553.24点，跌幅为0.09%。

（纽约24日讯）美国商务部长罗斯表示，中美“两国距离解决分歧还有很长的路要走”“有很多很多的问题”“人们不应该认为下周的事件会解决美中之间所有的问题”，美股道指先升后跌，轻微高开4点后，最多曾升过50点，但其后沽压加大，跌幅扩大至152点，即使最终跌幅收窄，但收市仍然下跌。纽约股市三大股指24日涨跌不一。

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板块方面，纽约股市标普500指数十一大板块当天八涨三跌，科技板块和能源板块涨幅居前，必需消费品板块领跌。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌22.38点，收于24553.24点，跌幅为0.09%。标准普尔500种股票指数上涨3.63点，收于2642.33点，涨幅为0.14%。纳斯达克综合指数上涨47.69点，收于7073.46点，涨幅为0.68%。

道琼斯工业平均指数收跌22点，跌幅0.1%，报24553点。标普500指数收涨3点，升幅0.14%，报2642点。纳斯达克综合指数收涨47点，或0.68%，报7073点。

雪佛龙升1.9%，报113.51美元(下同)，是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献14点，而默沙东跌3.01%，报73.17元，拖低道指15点。

科技股方面，苹果收市报152.7元，跌0.79%，谷歌母公司Alphabet收市报1084元，跌0.03%，亚马逊收市报1654.93元，升0.9%，Facebook收市报145.83元，升1.06%。（新华社、香港明报综合）