欧股涨跌不一．伦敦股市微挫0.35% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于6818.95点，比前一交易日下跌23.93点，跌幅为0.35%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

（伦敦24日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于6818.95点，比前一交易日下跌23.93点，跌幅为0.35%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

广告

个股方面，当天伦敦股市成份股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：英国天然气供应商森特理克集团股价上涨2.48%，金融投资公司St James’s Place股价上涨2.19%，俄罗斯钢铁生产商EVRAZ股价上涨1.78%，国际设备租赁商Ashtead集团股价上涨1.55%，金融投资公司3i集团股价上涨1.40%。

当天伦敦股市成份股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：沃达丰集团股价下跌3.50%，家用清洁用品公司利洁时集团股价下跌3.30%，英美烟草股价下跌2.30%，易捷航空股价下跌1.99%，商业服务公司能多洁公司股价下跌1.97%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4871.96点，比前一交易日上涨31.58点，涨幅为0.65%；德国法兰克福股市DAX指数报收于11130.18点，比前一交易日上涨58.64点，涨幅为0.53%。（新华社）