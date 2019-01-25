未涉扎希贪污案．德达飞讯飙8.5% 德达飞讯（DSONIC）获大马反贪污委员会（MACC）“洗白”，从前副首相拿督斯里阿末扎希贪污案中全身而退，大大振奋投资者信心，带动周四股价大起8.51%。

（吉隆坡24日讯）德达飞讯（DSONIC,5216,主板科技组）获大马反贪污委员会（MACC）“洗白”，从前副首相拿督斯里阿末扎希贪污案中全身而退，大大振奋投资者信心，带动周四股价大起8.51%。

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德达飞讯周四开高走高，开盘起1仙，至48仙，随后在买盘涌现下节节攀升，最高见52仙，涨5仙或10.64%，但股票后在3时36分暂停交易，最后收在51仙，涨4仙或8.51%，成交量为2800万8600股。

德达飞讯发文告指出，反贪会已向公司澄清，称其并非调查对象，同时公司也全面配合反贪会调查。

阿末扎希因涉嫌贪污在去年10月被控上庭，主控官在法庭念出的控状中多次提及德达飞讯名字，引发投资者忧虑公司可能涉案，促使股价随即剧烈震荡。

不过，德达飞讯后发文告澄清，并未向阿末扎希付款。