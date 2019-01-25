司法覆核申请驳回．MYEG跌穿1令吉 MYEG服务（MYEG）对竞争上诉仲裁庭决议进行司法覆核申请遭吉隆坡高等法院驳回，拖累周四股价一度下挫4.9%，1令吉关口岌岌可危。

（吉隆坡25日讯）MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）对竞争上诉仲裁庭决议进行司法覆核申请遭吉隆坡高等法院驳回，拖累周四股价一度下挫4.9%，1令吉关口岌岌可危。

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MYEG服务周四先稳后挫，以1令吉零2仙平盘开出，随后在汹涌卖盘席卷下不支倒地，最低跌5仙或4.9%，至97仙，最后成功收窄跌幅，闭市报1令吉，挫2仙或1.96%，成交量为4956万2700股，为全场第五热门股。

截至早上9时58时，跌1仙或1%，至99仙。

MYEG服务在盘后发文告指出，已与大马竞争委员会紧密接触，并根据指示采取必要措施来满足监管单位要求，确保集团不会在提供更新外劳临时工作准证时被误解为滥用主导地位，因此要求大马竞争委员会削减每日罚金。

“集团现正对罚金提出上诉。”

配合上述宣布，MYEG服务股票在昨天下午2时47分暂停交易一小时。

大马竞争委员会是在2016年6月裁定MYEG服务旗下子公司与兴业保险签订代理协议，并在更新外劳临时工作准证时销售强制保险，抵触2010年竞争法令。

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MYEG服务不服，将案件带上竞争上诉仲裁庭，结果竞争上诉仲裁庭最终维持原判。