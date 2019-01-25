彭公主社交媒体恭贺·父母照标签“国王王后” 彭亨苏丹阿都拉殿下今日被推选为第16任国家元首后，王室成员及网民纷纷透过社交媒体恭贺，彭亨公主东姑依曼雅富珊更在Instagram平台上传其父皇阿都拉殿下及母后东姑阿兹占阿米娜的照片，并分别标签“国王”（King）和“王后”（Queen）的称号，尔后在父母亲两人的合照中写着“吾王万岁”（Daulat Tuanku），获得大批网民按赞祝贺！

彭亨公主东姑依曼雅富珊在Instagram平台上传照片恭贺父亲，画面温馨足见父女情深。

（八打灵再也24日讯）彭亨苏丹阿都拉殿下今日被推选为第16任国家元首后，王室成员及网民纷纷透过社交媒体恭贺，彭亨公主东姑依曼雅富珊更在Instagram平台上传其父皇阿都拉殿下及母后东姑阿兹占阿米娜的照片，并分别标签“国王”（King）和“王后”（Queen）的称号，尔后在父母亲两人的合照中写着“吾王万岁”（Daulat Tuanku），获得大批网民按赞祝贺！

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根据英文《星报》指出，柔佛苏丹依布拉欣殿下和柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅，也在社交媒体脸书专页，恭贺阿都拉殿下获推选为新任国家元首。

此外，来自不同种族背景的大马人也在社交媒体上给予祝贺语，并希望我国在新任元首的统治下能够迈向繁荣昌盛。

名为莫哈末依兹万沙的网民在脸书发布“祝贺陛下。愿真主保佑陛下，在陛下的统治下，使到这个国家更加繁荣昌盛。”

“我们全民希望在陛下的领导下，与各种族保持团结友好的关系。”

另一名脸书用户诺曼丁说：“恭喜陛下受委为第16任国家元首，我们希望陛下把大马的发展带到更高峰。”

网民凯鲁丁：“吾王万岁！感谢真主（Alhamdullilah），愿新任国家元首一切顺利，陛下知道人民的心声，那可以更正义和公平地统治这个国家。”