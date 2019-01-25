魏不满被呛政治化反废死·回呛林吉祥“欠缺同理心” 行动党资深领袖林吉祥呛马华和马青政治化反废死课题，以“借尸还魂”，马华总会长兼亚依淡国会议员拿督斯里魏家祥今日回呛对方：“这是你（林吉祥）有没有足够的同理心。”

（八打灵再也24日讯）行动党资深领袖林吉祥呛马华和马青政治化反废死课题，以“借尸还魂”，马华总会长兼亚依淡国会议员拿督斯里魏家祥今日回呛对方：“这是你（林吉祥）有没有足够的同理心。”

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魏家祥今日发文告说，反废死不是无关紧要的议题，也不是芝麻绿豆的小事，它是攸关人民权益和社会安全网的重大议题，但为何在林吉祥眼中，废死课题如同“尸”？

他指出，他曾率先于2018年10月15日在国会明确反对政府执意废除死刑，而马华和马青也一直秉持这立场，因此，他们从10月至今一直都在推动反对政府仓促废死，不只在金马仑补选而已。

“反对党和民间要求执政党议员针对重大议题明确表态，这叫做‘政．治．化’？难道只有行动党可以叫人表态，其他人不能叫行动党表态？”

他敦促林吉祥不要使用官腔来忽悠人民。